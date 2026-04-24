Xiaomi YU7 GT: quando arriva e come sarà la versione da 990 CV

Al Salone di Pechino 2026 Xiaomi ha annunciato una delle novità più attese del marchio, l’arrivo della YU7 GT. La versione estrema del SUV elettrico di Xiaomi verrà presentata ufficialmente entro la fine di maggio. Il modello era già apparsa nei documenti regolatori cinesi, ma è solo ora che Xiaomi ha confermato il calendario e svelato i dettagli definitivi.

Le specifiche tecniche della YU7 GT

La Xiaomi YU7 GT monterà un powertrain composto da due motori elettrici di cui uno da 288 kW all’anteriore e uno da 450 kW al posteriore. La potenza complessiva sarà quindi di 738 kW (990 CV). La velocità massima è di 300 km/h, l’autonomia secondo il ciclo CLTC è di 705 km. Il CEO Lei Jun ha definito la YU7 GT una “pure-blooded GT”, un SUV da prestazioni sviluppato per la guida sportiva e i lunghi percorsi.

Rispetto alla YU7 standard, la GT adotta un assetto ribassato con sospensioni ad aria e sistema attivo di stabilità, oltre al controllo vettoriale della coppia sull’asse posteriore e all’impianto frenante Brembo carboceramico con recupero di energia. Sul piano estetico il frontale è più aggressivo, con un ampio splitter anteriore, passaruota allargati, cerchi aerodinamici da 21” con pneumatici 295/40 R22 e diffusore verticale a lamelle al posteriore. Debutta anche il colore Cherry Red. Rispetto alla versione standard (che misura 4.999 mm) la GT cresce anche dal punto di vista dimensionale arrivando a misurare 5.015 mm di lunghezza, 2.007 mm di larghezza, 1.597 mm di altezza con un peso a vuoto di 2.460 kg.

Il prezzo

Secondo le prime stime, il prezzo dovrebbe essere compreso tra 450.000 e 500.000 yuan, equivalenti a circa 65.000-72.000 euro. Un prezzo che posizionerebbe la YU7 GT come la risposta di Xiaomi nel segmento SUV a ciò che la SU7 Ultra rappresenta per le berline, ovvero un modello estremo pensato per chi vuole il massimo delle prestazioni senza rinunciare all’utilizzo quotidiano.