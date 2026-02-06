Xiaomi YU7 GT svelata, ecco il SUV elettrico sportivo da 1.000 CV

Finalmente ci siamo, ecco la nuova Xiaomi YU7 GT, la versione più sportiva del SUV elettrico cinese che avevamo visto protagonista di una serie di foto spia. In realtà, nel mentre in cui scriviamo l’azienda cinese non ha annunciato ufficialmente la vettura che è però trapelata attraverso il solito sito del ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) cinese. Il SUV punta ad offrire prestazioni elevatissime dato che il suo powertrain può contare su circa 1.000 CV. Non raggiungiamo il livello della Xiaomi SU7 Ultra ma questo modello sicuramente sarà in grado di far divertire e molto chi si metterà alla sua guida.

XIAOMI YU7 GT: LE CARATTERISTICHE

Nuova Xiaomi YU7 GT misura 5015 mm di lunghezza, 2007 mm di larghezza e 1597 mm di altezza, con un passo di 3000 mm. Dunque, questa versione più sportiva è leggermente più grande di quella standard, probabilmente a causa del body kit dedicato. Il SUV può contare infatti su un paraurti rivisto, passaruota allargati e al posteriore un ampio diffusore. Sul tetto è presente pure il sensore LiDAR per le avanzate funzionalità di assistenza alla guida di cui sarà dotato. I cerchi sono da 21 pollici e l’impianto frenante dispone di pinze dei freni di colore rosso. Non ci sono riferimenti all’abitacolo che dovrebbe mantenere l’impostazione del modello “normale". Possiamo comunque attenderci sedili sportivi e tutta una serie di elementi che enfatizzano il DNA sportivo della nuova Xiaomi YU7 GT.

MOTORE

Il powertrain è dotato di un doppio motore elettrico e quindi è presente la trazione integrale. Il motore anteriore eroga 288 kW, mentre quello posteriore 450 kW, per una potenza complessiva di sistema di 738 kW che sono 1.003 CV. Il tutto è alimentato da una batteria di CATL di capacità per il momento non nota. La velocità massima raggiunge i 300 km/h. Per scoprire tutti i dettagli tecnici e le prestazioni bisognerà attendere la presentazione ufficiale da parte di Xiaomi. Il prezzo? Si specula un costo compreso tra 450.000 e 500.000 yuan (55.000 – 61.000 euro).