È in offerta la tuta impermeabile per utilizzare la moto anche nelle giornate di pioggia e vento

La moto non è un mezzo da usare solamente nelle giornate di sole. Per molti oltre al piacere delle due ruote c’è l’esigenza di spostarsi in sella alla propria moto e non in auto. La comodità di trovare parcheggio e di muoversi in mezzo al traffico è impagabile, ma nelle giornate di forte pioggia e vento il rischio di arrivare fradici a destinazione è elevato. Come fare? La soluzione è una tuta impermeabile, come quella IRON JIA’S in promozione su Amazon con il 14% di sconto. Perché sceglierla? È un capo leggero, impermeabili, antivento e capace di offrire quella protezione necessaria quando si è alla guida della propria moto.

Protezione e comfort insieme

La caratteristica più rilevante di questa tuta antipioggia è la capacità di resistere anche ai temporali più forti. Il tessuto in poliestere con certificazione GRS assicura resistenza meccanica e sostenibilità, mentre le cerniere impermeabili e il rivestimento interno sigillano i punti più sensibili alle infiltrazioni. L’insieme delle finiture è pensato per trattenere l’acqua anche in caso di esposizione prolungata, una condizione frequente nei percorsi extraurbani o durante le tratte autostradali.

L’elevato livello di protezione non va a discapito della comodità. Questa tuta, infatti, si indossa tranquillamente sopra i capi d’abbigliamento. L’uso di inserti riflettenti distribuiti su torace, schiena e polsini migliora la visibilità nelle ore notturne e nelle mattine con foschia, quando l’illuminazione naturale è ridotta.

È inoltre un modello che prevede la regolazione di polsini, cappuccio, orlo e vita così da essere indossato in maniera impeccabile evitando che l’aria si infiltri o che l’acqua scorra verso l’interno durante la guida. Il cappuccio rimovibile facilita l’uso sotto il casco senza creare punti di pressione. Questa tuta è anche pieghevole così da poterla trasportare nel bauletto o nello zaino e usare comodamente in ogni circostanza.