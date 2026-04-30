Caterham Seven Miami, la sbarazzina edizione limitata per il GP di F1

Caterham sembra avere un innato talento a saper scegliere il momento perfetto per far parlare di sé. E questa volta è il weekend del Gran Premio di Miami l’occasione ideale. Per celebrare l’atmosfera di passione della Florida, lo storico marchio britannico ha svelato una nuova edizione speciale della leggendaria Seven. Un gioiello destinato esclusivamente alla pista e prodotto in soli 12 esemplari in tutto il mondo. Di questi, ben dieci sono già pronti a sbarcare negli Stati Uniti, confermando le ambizioni di crescita del brand oltreoceano.

Un’estetica “Neon” dal sapore retrò

La Seven Miami Special Edition non passa certo inosservata. La carrozzeria è vestita di una tonalità Aqua creata su misura, attraversata da strisce bianche e Vibrant Pink che richiamano immediatamente i colori iconici e il fascino vintage della “Magic City”. Se la palette cromatica non fosse un indizio sufficiente, la scritta “Miami” che campeggia sul profilo e sulla coda chiarisce definitivamente l’ispirazione dietro il progetto.

Basata sulla meccanica della Seven R, questa versione sfoggia il musetto della “620 Style” con il numero 7 verniciato in bianco sulla griglia. Il pacchetto estetico è completato dal Clear Lens Pack, fari ad alta intensità e un parabrezza integrale, mentre il contatto con l’asfalto è affidato a cerchi in lega Apollo da 13 pollici in nero con finitura lucida.

L’essenza della pista nell’abitacolo

All’interno, l’ambiente è quello di un’auto da corsa pura, ma rifinita con cura artigianale. Il pilota si trova davanti a un volante Momo in pelle scamosciata a sgancio rapido, circondato da dettagli in vinile carbonio che rivestono il tunnel centrale e il copribagagli. Il tocco di esclusività prosegue sui poggiatesta, dove spicca il ricamo “Miami".

Trattandosi di una vettura non omologata per la strada, la sicurezza non è un optional. E qui Caterham ha infatti previsto di serie una gabbia di protezione integrale (roll cage) e un sistema estintore fisso. L’unicità di ogni pezzo è certificata da due targhe. Una si trova sul cruscotto con il numero progressivo di produzione e una nel vano motore, che riporta orgogliosamente le firme dei due maestri artigiani che hanno assemblato a mano la vettura a Kent, nel Regno Unito.

Pura potenza termica

Sotto il lungo cofano batte un cuore termico. Un motore 2.0 Duratec di origine Ford, aspirato, capace di erogare 210 CV e 203 Nm di coppia. Con un peso piuma di soli 560 kg, praticamente la metà di una Mazda Miata, la Miami Special Edition vanta un rapporto potenza-peso di ben 375 CV per tonnellata. Il risultato? Un’esperienza di guida totale, gestita esclusivamente da un cambio manuale a cinque marce. Le prestazioni restano quelle brucianti della Seven R: 0-100 km/h coperto in circa 3,8 secondi e una velocità massima di 219 km/h.

Un debutto d’eccezione

La vettura farà la sua prima apparizione pubblica il 1° maggio presso Race Street. Il tutto all’interno del West Campus del Miami International Autodrome, proprio nei giorni che precedono il GP di F1.

Sebbene il prezzo ufficiale non sia ancora stato comunicato, è lecito aspettarsi un listino sensibilmente più alto rispetto ai 51.995 dollari della versione standard. Riflettendo chiaramente la rarità e il valore collezionistico dell’operazione. Per i fortunati dodici proprietari, il divertimento sarà però confinato ai cordoli dei circuiti: questa Seven è nata per correre, libera dai vincoli delle strade pubbliche.