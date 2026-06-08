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Auto cinesi: il 75% dei giovani italiani è pronto ad acquistarle

Tre giovani su quattro sono favorevoli all’acquisto di un’auto cinese. L'innovazione tecnologica è la caratteristica più ricercata.

Auto cinesi: il 75% dei giovani italiani è pronto ad acquistarle
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 8 giu 2026
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Il mercato automobilistico italiano è in un momento di grande cambiamento. La spinta verso l’elettrificazione e il contemporaneo declino dei motori termici hanno ridisegnato l’offerta di auto e di conseguenza le preferenze degli acquirenti. Ma c’è un altro fenomeno che ha cambiato gli equilibri del mercato: negli ultimi anni i marchi cinesi registrano volumi di vendita in forte espansione, grazie a prezzi inferiori alla media a parità di contenuti. Le auto provenienti dalla Cina sono viste con favore soprattutto dalle nuove generazioni, attratte dall’accessibilità economica e meno legate alla tradizione automobilistica. Ma quale è l’opinione dei giovani italiani sulle auto cinesi?

Le auto cinesi per i giovani italiani

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Analizzando una recente indagine realizzata da Areté e intitolata “Cosa pensano i giovani delle auto cinesi?", si evince che ben il 75% dei giovani italiani, ovvero tre su quattro, afferma di essere pronto ad acquistare un’auto prodotta in Cina.

La tipologia di vettura ideale per i giovani automobilisti ha un prezzo inferiore a 30.000 euro ed è spinta da una motorizzazione ibrida. Infatti, quasi un intervistato su due sceglierebbe un’auto ibrida, mentre il 34% punta sull’elettrico puro e solo il 20% preferisce i tradizionali motori termici, confermando la sensibilità delle nuove generazioni ai temi della transizione energetica.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il prezzo d’acquisto non rappresenta il fattore più rilevante di questa scelta. Per il 53% dei giovani, l’elemento più ricercato è un mix tra contenuti tecnologici, qualità e innovazione, mentre il prezzo si posiziona solo al secondo posto, risultando un fattore determinante per il 43% degli intervistati.

Online e social per informarsi

Per valutare il mercato prima dell’acquisto, il 41% dei giovani clienti si informa attraverso siti specializzati e piattaforme online, mentre il 17% si affida ai social media. Nonostante il forte entusiasmo per le auto cinesi, è presente comunque una quota di scettici i cui principali dubbi riguardano l’efficienza del servizio di assistenza post-vendita (23%) e l’affidabilità generale dei veicoli (22%).

Il presidente di Areté, Massimo Ghenzer, ha commentato così i risultati della rilevazione:

I brand cinesi hanno ormai quasi colmato il gap reputazionale che li separava dai marchi tradizionali. I giovani cercano innovazione, elettrificazione e qualità, e trovano nei costruttori cinesi un’offerta sempre più competitiva.

L’impatto di questo cambiamento sul nostro mercato è tale che, oggi, ben 8 italiani su 10 considerano questi marchi persino più avanzati tecnologicamente rispetto ai competitor europei e giapponesi. Le immatricolazioni elevate dei primi mesi del 2026 che questo nuovo orientamento del mercato si sta ormai strutturando e sta diventando ormai consolidato.

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