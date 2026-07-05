Le auto ibride più vendute in Italia nel primo semestre 2026

Il mercato auto in Italia sta attraversando una fase di espansione, trainato dall’ottimo andamento delle immatricolazioni di veicoli elettrificati, sia ibridi che elettrici.

Ibride leader del mercato

Tra gennaio e giugno 2026, sebbene la crescita del mercato sia stata pari al 9,6%, le ibride hanno fatto registrare un aumento del 23,1%, raggiungendo una quota di mercato del 46,1% nei primi sei mesi dell’anno. Analizzando nel dettaglio questo dato, si evince che la quota è composta per il 30,1% da motorizzazioni mild hybrid e per il 16,0% da motorizzazioni full hybrid. Le auto ibride plug-in e le elettriche con range extender (EREV) sono classificate separatamente. Ma quali sono le auto ibride più vendute in Italia nei primi sei mesi del 2026?

Fiat Pandina

Come per il mercato in generale, anche prendendo in considerazione le motorizzazioni ibride, la regina indiscussa del mercato italiano si conferma la Fiat Panda, oggi chiamata Pandina. Nonostante l’età – è in vendita dal 2012 – la piccola utilitaria italiana non cede il passo e riesce a mantenere anche quest’anno degli eccezionali volumi di vendita. La Pandina è spinta da un collaudato motore tre cilindri 1.0 a benzina da 65 CV con sistema mild hybrid a 12 V abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Grazie a un prezzo di listino di 15.950 euro, che con le promozioni può arrivare anche sotto i 10.000 euro, la Pandina ha conquistato ben 62.832 clienti nel primo semestre del 2026, persino in aumento rispetto alle 62.249 unità dello stesso periodo del 2025.

Jeep Avenger

Al secondo posto si posiziona un altro modello del gruppo Stellantis: la Jeep Avenger, un piccolo B-SUV che si conferma un autentico successo commerciale. Spinta da un motore 1.2 mild hybrid con potenze di 110 o 145 CV, è stata immatricolata in ben 19.990 esemplari, con un significativo aumento rispetto alle 13.628 unità dello stesso periodo del 2025.

Toyota Yaris Cross

Sul terzo gradino del podio troviamo la prima vettura full hybrid, cioè la Toyota Yaris Cross con 18.594 immatricolazioni, mantenendo sostanzialmente i livelli del 2025. Il B-SUV equipaggiato con la collaudata tecnologia HEV di Toyota, che abbina un propulsore 1.5 ibrido a un motore-generatore elettrico ed è declinata nelle versioni da 116 o 130 CV, anche con trazione integrale.

Le new entry

Il resto della classifica delle vetture ibride più vendute nel primo semestre 2026 è caratterizzato da nuovi ingressi sul mercato, come la Toyota Aygo X che si è posizionata subito al quarto posto, e la Volkswagen T-Roc, che segna il debutto del costruttore tedesco nel mondo del full hybrid e ha raccolto fin da subito ottimi risultati visto il sesto posto con 14.353 unità immatricolate. Da segnalare anche gli ottimi numeri di vendita della Fiat Grande Panda, che segue al settimo posto con 14.005 immatricolazioni.

La top 10

Ecco nel dettaglio la classifica delle dieci auto ibride (MHEV e HEV) più vendute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2026.