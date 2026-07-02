FIAT Grande Panda, nel 2026 è già sul podio delle auto più vendute: perché piace

La Fiat Grande Panda era l’auto che mancava alla Casa torinese dopo l’uscita di scena della storica Punto. Con questo modello, infatti, il marchio italiano è tornato a presidiare uno dei segmenti dove spesso ha fatto la differenza e che è uno dei più importanti in assoluto: il B, quello dedicato alle utilitarie. A dire il vero, per lei non si può parlare di utilitaria convenzionale, bensì di B-SUV, quel tipo di “crossover” da città che sembra catturare gli interessi di molti utenti della strada, come dimostrano i recenti dati vendita.

Non a caso, nel primo semestre del 2026 la Grande Panda risiede stabilmente al terzo posto tra le auto più vendute in Italia. Una medaglia di bronzo che rappresenta un’investitura importante. Ma perché questo progetto sta decollando, è solo merito del design che richiama vagamente la sua antenata del 1980, o per un ventaglio di motorizzazioni che cerca di accontentare tutti? Saggiamente si potrebbe optare per un bel mix di queste due cose.

Tra le auto più vendute

La Fiat Grande Panda è stata lanciata l’11 luglio del 2024, in occasione del 125esimo anniversario della fondazione dell’azienda. Basata sulla Smart Car Platform del Gruppo Stellantis, una declinazione flessibile ed efficiente della piattaforma CMP, ha saputo imporsi sulla scena abbastanza in fretta. Il suo design spigoloso e ammiccante, quel tanto che basta, alla Panda disegnata da Giugiaro rappresenta un bel biglietto da visita. Lo stesso vale per lo spazio a bordo che, nonostante le dimensioni compatte (3,99 metri di lunghezza), è uno dei migliori della categoria. Nota di merito anche per il bagagliaio da 412 litri.

Come abbiamo detto, in questa prima metà di anno è sul gradino più basso del podio delle auto più vendute in Italia, grazie a 23.011 immatricolazioni. Insegue abbastanza da vicino la Jeep Avenger (27.767 unità) e, a distanza siderale, la “sorellina" Pandina (62.852 unità), mentre fa meglio della Dacia Sandero, una delle avversarie dirette più temibili, che si ferma al quarto posto con 22.163. Guardando invece al di fuori dei confini nazionali, la Grande Panda conferma il momento positivo ed è uno dei motivi dell’exploit di Fiat nel Vecchio Continente, dove la crescita è di oltre il 25%.

I motori

La gamma di motori della Fiat Grande Panda si articola su tre diverse opzioni, confermando il suo approccio multi-energia:

Elettrica: provvista di un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, sviluppa una potenza di 113 CV (83 kW) e una coppia massima di 122 Nm. La batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) ha una capacità lorda di 44 kWh, consentendole di raggiungere un’autonomia di 320 chilometri, come dichiarato dal ciclo WLTP. Grazie a queste caratteristiche, la Grande Panda BEV si rivela efficace soprattutto in ambito urbano. Il consumo dichiarato è di circa 16,8 kWh/100 km, mentre la velocità massima è di 132 km/h. Ulteriore peculiarità è l’integrazione dell’innovativo cavo a spirale estraibile da un sportellino sito nel musetto anteriore (fino a 7,4 kW in AC di serie o 11 kW opzionale). Infine, la vettura supporta la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 100 kW (20-80% in meno di 30 minuti).

Mild Hybrid : qui andiamo sul piano dei motori termici con una proposta equilibrata, che sfrutta la tecnologia Mild Hybrid a 48 V per ridurre consumi ed emissioni, soprattutto in città. Alla base troviamo il 1.2 litri T-Gen 3, con tre cilindri in linea a Ciclo Miller, un motorino elettrico sincrono integrato nel cambio da 21 kW (29 CV) e una batteria agli ioni di litio da 48V. La potenza complessiva è di 110 CV (81 kW) con una coppia di 205 Nm. Il motore, in questo caso, viene abbinato a un c ambio automatico eDCT a 6 velocità, che si dimostra fluido ed efficace nelle cambiate. Il consumo medio è di circa 5,1 l/100 km; un risultato niente male e che può far contento chi presta particolare attenzione al portafogli.

: qui andiamo sul piano dei motori termici con una proposta equilibrata, che sfrutta la tecnologia Mild Hybrid a 48 V per ridurre consumi ed emissioni, soprattutto in città. Alla base troviamo il 1.2 litri T-Gen 3, con tre cilindri in linea a Ciclo Miller, un motorino elettrico sincrono integrato nel cambio da 21 kW (29 CV) e una batteria agli ioni di litio da 48V. La potenza complessiva è di (81 kW) con una coppia di 205 Nm. Il motore, in questo caso, viene abbinato a un c a 6 velocità, che si dimostra fluido ed efficace nelle cambiate. Il consumo medio è di circa 5,1 l/100 km; un risultato niente male e che può far contento chi presta particolare attenzione al portafogli. Turbo 100: l’ultima arrivata è la versione Turbo 100, che beneficia della recente evoluzione del 1.2 a 3 cilindri. Questa unità, puramente termica e alimentata a benzina, sviluppa una potenza di 101 CV (74 kW) con una coppia massima di 205 Nm. Stavolta non c’è una trasmissione automatica, ma un cambio manuale a 6 marce. Anche in questo caso i consumi sono promettenti: 5,6 litri ogni 100 km. Una proposta che farà contenti coloro che ancora nutrono diffidenza tanto nell’elettrificazione quanto nella guida a due pedali.

Listino prezzi

Dunque, non resta che dare uno sguardo alle proposte economiche di Fiat Grande Panda. La Turbo 100 in allestimento Pop parte da 17.900 euro (in promo per questo mese a 14.950 euro con finanziamento e rottamazione), mentre la 1.2 Hybrid 48 V parte da 19.900 euro (in promozione a 16.950 euro). Infine, l’elettrica viene proposta a 23.900 euro (in offerta a 20.950 euro).