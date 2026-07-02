Le auto più vendute in Italia a giugno 2026: c'è una sorpresa sul podio

Il mercato auto italiano ha registrato una crescita a doppia cifra nel mese di giugno 2026, contribuendo all’andamento positivo del primo semestre dell’anno. Con 146.423 nuove immatricolazioni, rispetto allo stesso mese del 2025 l’incremento è pari al 10,6%. Ma quali sono le auto più vendute in Italia a giugno 2026?

1 – Fiat Pandina

Nessun avvicendamento al vertice della classifica: a dominare è ancora una volta la Fiat Panda, assoluta regina del mercato con 8.255 unità immatricolate. La celebre citycar italiana si fa apprezzare per i suoi ingombri contenuti e la ricca dotazione tecnologica per la categoria. La motorizzazione è solo ibrida mild hybrid basata sul collaudato motore 1.0 da 65 CV.

2 – Dacia Sandero

Al secondo posto si piazza la Dacia Sandero con 4.340 esemplari venduti, forte di una formula che coniuga spazio, meccanica affidabile e la versatile variante Stepway in stile crossover. Il prezzo di listino di 14.800 euro, tra i più bassi in assoluto, è uno dei motivi del successo della piccola Dacia.

3 – BYD Atto 2

La vera sorpresa sul podio è la Byd Atto 2 con 3.780 unità immatricolate: il crossover compatto cinese testimonia l’avanzata del Dragone in Italia. Questa vettura a trazione anteriore offre due opzioni di alimentazione: ibrida plug-in (DM-i) da 212 CV ed elettrica pura (EV) da 177 CV con un’autonomia dichiarata fino a 460 chilometri.

4 – Fiat Grande Panda

Al quarto posto troviamo la Fiat Grande Panda (3.139 unità), evoluzione in chiave crossover di circa 4 metri della classica utilitaria, con richiami alla mitica Panda degli anni ‘80.

5 – Peugeot 208

Subito dietro si classifica la Peugeot 208 (3.130 unità), compatta francese – cugina della Grande Panda – apprezzata per il suo design originale, gli interni curati con l’innovativo i-Cockpit e l’equilibrio tra comfort e dinamica di guida.

6 – Citroen C3

La sesta posizione è occupata dalla Citroën C3 (3.079 immatricolazioni), basata sulla stessa piattaforma dei precedenti due modelli. La piccola francese è apprezzata per i comodi sedili Advanced Comfort e il nuovo look più alto da terra.

7- Jeep Avenger

La Jeep Avenger con 3.001 unità si piazza in settima posizione. Il piccolo Suv dal look grintoso e fuoristradistico offre un’ampia gamma di motorizzazioni, tra cui benzina, ibrido ed elettrico puro.

8 – Toyota Yaris Cross

L’ottava posizione spetta alla Toyota Yaris Cross con 2.983 unità immatricolate. Il Suv compatto, recentemente aggiornato, ha il suo punto di forza nella tecnologia full hybrid del colosso giapponese, che garantisce emissioni e consumi ridotti.

9 – Toyota Yaris

Al nono posto c’è la più piccola Toyota Yaris, che è stata immatricolata in 2.945 unità. L’ibrida per eccellenza, grazie alle dimensioni più contenute, è ancora più efficiente della sorella a ruote alte.

10 – Leapmotor T03

Per concludere, in decima posizione si posiziona un’altra vettura a zero emissioni, che perde diverse posizioni rispetto al terzo posto di maggio. Si tratta della Leapmotor T03, che è stata immatricolata in 2.744 unità. Con i suoi 3,62 metri di lunghezza e 265 km di autonomia nel ciclo Wltp, si conferma una delle auto più interessanti per la mobilità urbana.