Land Rover impreziosisce la Discovery con la Landmark Edition

Prendete la Land Rover Discovery e aggiungete nuove finiture, dotazioni dedicate, una colorazione esclusiva e avrete la Landmark Edition. Come dice il nome stesso si tratta di un nuovo punto di riferimento nella gamma che va ad affiancarsi alle versioni Tempest e S, offrendo sette comode sedute e novità estetiche per appassionati che vogliono distinguersi.

La vettura presenta nuove funzionalità, lasciando intatta la motorizzazione diesel mild hybrid da 249 o 350 CV, associata al cambio automatico e alla trazione integrale. Sul SUV 7 posti di inedito c’è il colore metallizzato Tasman Blue, una tinta esclusiva ispirata alla leggendaria vernice Clearwater Blue utilizzata sulla carrozzeria modello originale del 1989.

Dettagli specifici

Sull’auto spicca il logo Landmark con il profilo di una catena montuosa, presente sulle soglie d’ingresso, sulla console centrale, sul montante centrale e nelle luci di cortesia. La vettura a ruote alte è impreziosita da inserti esterni in Graphite Atlas, le protezioni sottoscocca in Carpathian Grey e nuovi cerchi in lega da 21" con finitura Dark Agate Grey. Nell’abitacolo si notano finiture in alluminio spazzolato scuro, rivestimenti Tech Velour, tetto panoramico apribile e un vano refrigerato nella console centrale creato per rendere ancora più piacevoli i viaggi degli occupanti.

Il top di gamma rimane la Tempest, proposta lo scorso anno sul mercato e ora commercializzata anche nella nuova tinta Borasco Grey, riservata a questa versione. Le colorazioni sono protette da una pellicola opaca di serie e non mancano elementi decorativi color Petra Copper per personalizzare tetto, passaruota, scritte, coperture dei ganci traino e cerchi da 22". Ci son anche inedite combinazioni cromatiche per gli interni, Light Oyster e Caraway abbinate alla pelle Windsor, con un tocco di opulenza che manca invece alla Discovery S, entry level della famiglia. In questo caso è previsto il Duoleather, ricarica wireless per smartphone, fino a nove prese USB e comodi portaoggetti nell’abitacolo.

Nuovi pacchetti

La Casa britannica ha pensato anche a coloro che hanno bisogno di spazio per trasportare animali domestici, biciclette o tavole per le vacanze al mare e per gli sport invernali. Con la Landmark, tra gli equipaggiamenti di serie, è presente anche il tetto panoramico apribile in vetro, che aumenta la luminosità dell’abitacolo.

La nuova Land Rover Discovery Landmark è già disponibile alle nostre latitudini con un costo di partenza pari a 89.600 euro. Un prezzo serissimo per un fuoristrada altrettanto importante, con tutta la gamma omologata per trainare rimorchi fino a 3.500 kg grazie anche al sistema Advanced Tow Assist. Il nome Landmark, già sfruttato da Land Rover per pensionare le precedenti generazioni della Discovery, lascia presagire il lancio futuro di una nuova serie.