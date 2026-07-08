Land Rover presenta la Defender Vertex, con un nuovo motore 6 cilindri e l'IA a bordo

In questi giorni il Goodwood Festival of Speed è l’evento che catalizza tutte le attenzione del panorama automobilistico internazionale. In questa prestigiosa cornice Land Rover, che fa gli onori di casa, non poteva non offrire al pubblico una gustosa novità che porta il nome di Defender Vertex. Questo novello allestimento arricchisce sensibilmente le dotazioni del famoso 4×4 e porta in dota degli aggiornamenti anche sotto il cofano, dove il motore da sei cilindri diventa ancor più efficiente.

L’esordio della versione Vertex

Dunque, il nuovo allestimento Vertex va ad affiancare la versione X al vertice della gamma di Defender. Questa variante si riconosce per i paraurti anteriori e posteriori dal disegno inedito e per una griglia anteriore di dimensioni maggiorate, rifinita nella tonalità Shadow Atlas Matte. Il temperamento sportivo è sottolineato dallo spoiler posteriore in nero lucido e dalle pinze freno gialle a contrasto, visibili dietro i nuovi cerchi in lega disponibili nei diametri da 20 e 22 pollici.

Il colore di lancio della Vertex è l’esclusivo Patagonia White Matte Wrap, ma la tavolozza colori per il 2027 si arricchisce anche del nuovo Namib Orange. Per chi non sceglie la Vertex, molte novità estetiche sono accessibili tramite l’Extended Exterior Pack (disponibile per X-Dynamic SE, HSE e V8), che include paraurti e spoiler in tinta.

Dimensioni e configurazioni interne

La Defender prosegue nella sua offerta commerciale nelle tre classiche varianti di carrozzeria: 90, 110 e 130. Una novità di rilievo riguarda l’abitabilità della Defender 110, che introduce una nuova configurazione a sei posti. Questa soluzione prevede l’installazione di due poltrone singole indipendenti nella seconda fila, denominate Captain Chair, che vanno a sostituire la classica panca a tre posti offrendo un comfort di livello maggiore e un accesso più agevole alla zona posteriore.

L’intelligenza artificiale a bordo

La tecnologia compie un passo in avanti decisivo con l’integrazione di un nuovo assistente vocale basato su intelligenza artificiale generativa. Il sistema si attiva con il comando vocale “Hey Land Rover" e, a differenza dei comandi tradizionali, consente di intrattenere conversazioni in linguaggio naturale, rendendo l’interazione con il veicolo più naturale e dinamica per la gestione delle funzioni dentro all’abitacolo.

Addio ai quattro cilindri

Sotto il cofano, Land Rover razionalizza la gamma puntando sui motori a sei cilindri. Debutta il nuovo 3.0 benzina P380 con tecnologia mild-hybrid, capace di erogare 380 CV e 550 Nm di coppia. Inoltre, il precedente 2.0 quattro cilindri P300 viene sostituito da un più corposo 3.0 sei cilindri da 470 Nm.

Novità anche per la versione estrema Octa: il suo V8 biturbo da 4.4 litri viene aggiornato scendendo a 540 CV (rispetto ai precedenti 635), ma mantiene inalterate le prestazioni pure, con una coppia di 750 Nm e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 4,4 secondi. Colpa delle più stringenti regole sulle emissioni che hanno dipeso questo ridimensionamento della cavalleria.

Prezzi e mercato

Sebbene la vettura sia stata ufficialmente presentata e inserita a listino, i prezzi di partenza specifici per il mercato italiano relativi alla gamma MY2027 o all’allestimento Vertex non sono stati ancora diramati. Dopo il debutto estivo, probabilmente verranno sciolti anche gli ultimi dubbi circa il costo di acquisto.