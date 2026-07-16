Sta per arrivare una nuova Range Rover Sport, scelta controcorrente

A Goodwood, in occasione del Festival of Speed, la Casa britannica ha annunciato la prima Range Rover alla spina. Il nuovo bestione a ruote alte, da sempre simbolo di potenza e sportività, dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi. Il marchio ha scelto di offrire anche la versione Sport, dando una alternativa pepata ai progressisti green.

Per ora Land Rover non si è sbilanciata sulle caratteristiche, ma l’obiettivo è ricreare la classica coppia di veicoli in salsa full electric. La RR Sport a zero emissioni si differenzierebbe per delle proporzioni più compatte e accattivanti. Una scelta che potrebbe anche non pagare, a giudicare dai risultati di vendita negli ultimi tempi delle cugine a ruote alte Jaguar. L’I‑Pace, a un prezzo di quasi 100.000 euro, si è rivelata un clamoroso flop.

Voglia di stupire

I vertici della Casa di Coventry puntano a conservare il fascino tradizionale sul piano estetico, creando dei validi motori sul piano tecnico per desiderarla. Martin Limpert, Managing Director Range Rover, ha annunciato: “La propulsione elettrica porta una nuova energia a Range Rover Sport. L’anteprima al Goodwood Festival of Speed è solo un assaggio di come questo modello, ancora una volta, ridefinirà, nel corso dell’anno, anno, i SUV ad alte prestazioni, combinando la raffinatezza e le prestazioni immediate della guida elettrica per elevare ulteriormente il carattere inconfondibile di Range Rover Sport che i nostri clienti già conoscono e amano”.

La vettura a ruote alte full electric dovrebbe conservare l’inimitabile silhouette robusta della versione attuale. Nessuno stravolgimento stilistico, persino la piattaforma sarà la stessa MLA del resto della gamma Range Rover, creata per supportare diverse tipologie di motori. In base alle informazioni raccolte la vettura elettrica dovrebbe avere due motori a magneti permanenti, uno per asse, gestiti da un inverter al carburo di silicio.

Numeri da vera Range Rover

La vettura che affiancherà le sorelle dotate di motori termici, presenteranno una potenza di 550 CV e 850 Nm di coppia. La batteria è da 118 kWh, ma l’autonomia non è ancora stata annunciata. Si parla di “tecnologie avanzate che liberano maggiore potenza e coppia”, associata da una “nuova taratura del telaio e da un sound audio dedicato”.

Ci aspettiamo la riproduzione di un V8 biturbo di BMW, anche se la notizia non farà fare i salti di gioia ai puristi del marchio. La Range Rover Sport Electric segnerà l’inizio di una nuova era del lusso sportivo. Completerà una gamma di motori che comprende un ibrido plug-in, un V8 mild hybrid a benzina e versioni a sei cilindri a benzina e diesel.