Uber costa fino al 30% di meno in Italia con il servizio Comfort

A partire dal 15 luglio, Uber ha lanciato il nuovo servizio Uber Comfort su tutto il territorio italiano, rendendolo disponibile in tutte le regioni. Questa novità rappresenta un’importante evoluzione dell’offerta di mobilità nel nostro Paese, perché ora Uber offre una soluzione adatta non più solo alle occasioni speciali o all’utenza business, ma anche alle esigenze quotidiane di mobilità degli italiani.

Prezzi inferiori fino al 30%

La caratteristica più interessante di Uber Comfort è la sua accessibilità economica: il servizio offre infatti tariffe fino al 30% inferiori rispetto al servizio Uber Black, già presente in Italia. Mentre il servizio Black continuerà a rappresentare l’offerta di livello premium, il servizio Comfort si distingue per l’utilizzo di auto di marche generaliste e in generale più “ordinarie”, pensate per un utilizzo frequente e regolare. L’obiettivo dichiarato dell’azienda è quello di semplificare gli spostamenti quotidiani, come ad esempio il tragitto per andare al lavoro, fare delle commissioni, raggiungere stazioni o aeroporti, uscire a cena la sera evitando lo stress del parcheggio oppure rientrare da un locale notturno in totale sicurezza.

Non è un servizio taxi, ma NCC

Dal punto di vista operativo, Uber Comfort non fa concorrenza al servizio taxi nelle città italiane in cui è presente. Il nuovo servizio, infatti, si affida esclusivamente ad autisti professionisti con regolare licenza NCC (Noleggio con Conducente), operando così nel pieno rispetto dell’attuale legislazione italiana.

Tutti i vantaggi dell’app

Il servizio mantiene inalterati tutti i vantaggi della piattaforma tecnologica che ha reso celebre Uber in tutto il mondo. Prima di confermare la prenotazione, i clienti possono sapere in anticipo il costo esatto del trasferimento e i tempi stimati di arrivo del conducente, oltre alla sua posizione in tempo reale. I pagamenti vengono gestiti in formato interamente digitale tramite l’app, eliminando così il maneggio di contanti a fine corsa. Infine, tramite la funzione Reserve, gli utenti possono programmare i propri viaggi con grande anticipo.

Nuove opportunità per gli autisti

Davide Archetti, General Manager per il Sud Europa di Uber, ha dichiarato:

Uber Comfort rappresenta un passo importante nell’evoluzione della nostra offerta in Italia. Continuiamo a investire per ampliare le possibilità di scelta degli utenti e rendere la mobilità sempre più semplice e conveniente. Con Comfort, le corse con conducente professionale diventano una soluzione concreta per molti più spostamenti quotidiani, creando al tempo stesso nuove opportunità di crescita per conducenti e flotte partner in tutto il Paese.

Con il nuovo servizio l’azienda, che è presente in Italia da 12 anni, offre agli utenti la libertà di individuare la soluzione di trasporto più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.