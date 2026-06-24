Camion elettrici, Octopus e CATL lanciano lo scambio batterie

La britannica Octopus Energy e la cinese CATL aprono al mercato europeo dello scambio rapido delle batterie per i mezzi pesanti. I due gruppi hanno annunciato a Londra, durante l’Energy Tech Summit, la nascita della joint venture Swaptopus. La nuova società si concentrerà sulla sostituzione dei pacchi batterie scarichi dei camion in pochi minuti, puntando ad azzerare i tempi di sosta per la ricarica. I dettagli finanziari dell’operazione e la ripartizione delle quote tra i soci rimangono riservati.

Il piano prevede l’apertura dei primi centri nel Regno Unito già nel 2027. Da lì si passerà al resto d’Europa, con l’obiettivo di superare le trenta stazioni entro il 2035. Ogni impianto lavorerà su ritmi di migliaia di veicoli al giorno. A pieno regime, questa rete servirà 300mila camion elettrici e attirerà investimenti privati per 30 miliardi di sterline (circa 35 miliardi di euro).

La tecnologia cinese incontra la rete europea

La joint-venture si regge sull’incastro tra due modelli industriali di suo ben differenti. CATL, leader globale nella produzione di celle, porta in dote il sistema di scambio rapido già rodato sulle strade cinesi, oltre alle tecnologie di stoccaggio e ai protocolli B2G (Battery-to-Grid). Octopus Energy mette invece a disposizione la sua rete di fornitura continentale, i sistemi di trading energetico e la piattaforma software di gestione clienti ottimizzata con intelligenza artificiale.

Secondo William Rowe, amministratore delegato e fondatore di Swaptopus, questo modello di scambio è la base logistica necessaria per il futuro del trasporto merci, anche in ottica di guida autonoma. Rowe ha inoltre chiarito l’impatto di sistema della joint-venture: i pacchi batterie fermi nei centri di scambio lavoreranno attivamente con la rete elettrica, caricandosi o cedendo energia a seconda dei flussi della domanda. L’intera rete Swaptopus opererà quindi come una centrale elettrica virtuale, con l’obiettivo di stabilizzare i prezzi e ridurre i costi in bolletta per gli utenti.

La sfida economica

Sul fronte dei costi, il fondatore di Octopus Energy, Greg Jackson, ha precisato che i camion elettrici sono già più economici dei modelli diesel in termini di esercizio. Il problema irrisolto restava la produttività persa durante le ore di ricarica. I test effettuati in Cina, ha aggiunto il presidente di CATL Robin Zeng, confermano che lo scambio rapido supera questo limite, motivo per cui la tecnologia viene ora esportata nel Regno Unito e nel resto d’Europa.

A lungo termine, l’accordo punta anche a sfruttare la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) attraverso la rete di costruttori automobilistici partner di CATL. L’idea è quella di integrare milioni di futuri veicoli elettrici nella rete elettrica globale: i mezzi scaricheranno l’energia accumulata a basso costo nel sistema durante i picchi di massima richiesta energetica, operando di fatto come centrali elettriche virtuali.