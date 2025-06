Vehicle-to-grid: il Power Pack di Octopus e BYD segna una svolta nel V2G domestico

Octopus Energy, leader nel settore dell’energia nel Regno Unito e da sempre impegnata a rendere l’energia pulita più accessibile grazie all’uso intelligente della tecnologia, ha annunciato una nuova e strategica collaborazione con BYD. L’obiettivo? Rivoluzionare la mobilità elettrica con il lancio del Power Pack Bundle, il primo pacchetto completo con tecnologia vehicle-to-grid (V2G) pensato per trasformare il modo in cui viviamo l’auto elettrica.

Presentato durante l’Energy Tech Summit organizzato da Octopus Energy a Londra, il Power Pack Bundle è un‘offerta all-inclusive dal costo inferiore di £300 al mese. Il pacchetto comprende il noleggio di BYD Dolphin predisposta per la tecnologia V2G, un caricabatterie bidirezionale Zaptec Pro e l’accesso a una tariffa intelligente che consente la ricarica gratuita del veicolo direttamente da casa.

Questa soluzione innovativa permette non solo di alimentare l’auto in modo sostenibile e a costo zero, ma anche di ridurre sensibilmente le spese energetiche domestiche. Secondo le stime, chi utilizza questa formula può risparmiare fino a £620 all’anno rispetto a una ricarica con tariffa standard e addirittura quasi £1.000 rispetto al pieno di un’auto a benzina. Una proposta concreta e vantaggiosa per chi sceglie di guidare verso un futuro più verde.



La tecnologia V2G (vehicle-to-grid) rappresenta un’trasformando le auto in vere e proprie batterie mobili. Questo sistema consente di– tipicamente nelle ore notturne – e di restituirla alla rete elettrica nei periodi di maggiore domande, quando i prezzi sono più alti. Il risultato è duplice: une unail tutto senza compromettere le prestazioni dell’auto.

Grazie alla piattaforma intelligente Kraken, sviluppata dal Gruppo Octopus Energy, il Power Pack Bundle rende questo processo del tutto automatizzato e accessibile. Basta collegare l’auto alla presa di ricarica durante la notte: sarà il sistema a gestire in autonomia l’intero ciclo di carica e scarica, garantendo che ogni chilometro percorso durante il leasing venga ricaricato gratuitamente direttamente da casa.

Per la prima volta, questa tecnologia viene integrata direttamente nel veicolo, superando la necessità di costosi e ingombranti caricabatterie V2G di vecchia generazione. Con la rapida diffusione di modelli compatibili con il V2G, come la BYD Dolphin, il potenziale è enorme: centinaia di migliaia di auto elettriche potrebbero diventare nei prossimi anni mini centrali elettriche mobili, capaci di sostenere attivamente la transizione verso un sistema energetico più pulito, efficiente e sostenibile.



Octopus Energy ha tutte le carte in regola pergrazie alla sua divisione specializzata Octopus Electric Vehicles, attiva dal 2021. In pochi anni, questa realtà è diventata ilconsolidando l’esperienza del gruppo nell’intero ecosistema della mobilità elettrica, dall’energia alla distribuzione dei veicoli.A rafforzare ulteriormente la portata del progetto, Octopus e BYD hanno avviato una collaborazione strategica conla più grande società di leasing del Paese. L’obiettivo condiviso è quello di rendere la tecnologiaanche alle persone con disabilità, offrendo soluzioni sostenibili, avanzate e a prezzi competitivi in tutto il Regno Unito. Una visione inclusiva che punta a rendere la transizione energetica un’opportunità per tutti, senza lasciare dietro nessuno.