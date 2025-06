Xiaomi YU7 debutta in Cina, ecco i prezzi. Costa meno della Tesla Model Y

Xiaomi YU7 debutta ufficialmente sul mercato della Cina e da oggi, dunque, il nuovo SUV elettrico può essere ordinato. Contestualmente, con l’inizio della commercializzazione, il colosso dell’elettronica ha condiviso gli ultimi dettagli del suo modello elettrico, tra cui i prezzi che erano molto attesi. Xiaomi crede molto nella YU7 su cui ripone grandi aspettative in termini di vendite, soprattutto dopo il successo della berlina SU7.

PRESTAZIONI E AUTONOMIA

era stato presentato ufficialmente un mese fa . Ricordiamo che Xiaomi YU7. Il bagagliaio dispone di una capacità di 678 litri che possono salire a 1.758 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C’è anche un frunk da 141 litri. Costruito sulla piattaforma Modena EV di Xiaomi, i tecnici hanno lavorato molto per ottimizzare l’aerodinamica e rendere il SUV il più efficiente possibile. Il risultato di questo lavoro è un. YU7 è disponibile in nove colori per la carrozzeria, tra cui l’esclusiva tonalità “Gemstone Green" ispirata allo smeraldo, e in quattro colorazioni per gli interni: Turquoise Grey, Coral Orange, Twilight Blue e Iris Purple.

La nuova Xiaomi YU7 può contare su di un’architettura a 800 V ed è proposta in 3 motorizzazioni differenti:

YU7 RWD : motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi e velocità massima 240 km/h.

: motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi e velocità massima 240 km/h. YU7 Pro AWD : doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi e velocità massima 240 km/h.

: doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi e velocità massima 240 km/h. YU7 Max AWD: doppio motore da 508 kW e 866 Nm, 0–100 km/h in 3,23 secondi e velocità massima 253 km/h.

Le configurazioni delle batterie e l’autonomia CLTC sono le seguenti:

YU7 RWD : batteria LFP da 96,3 kWh, autonomia 835 km

: batteria LFP da 96,3 kWh, autonomia 835 km YU7 Pro AWD : batteria LFP da 96,3 kWh, autonomia 770 km

: batteria LFP da 96,3 kWh, autonomia 770 km YU7 Max AWD: batteria NCM da 101,7 kWh, autonomia 760 km

PREZZI

Modello Trazione (kW) (Nm) 0–100 km/h Batteria (kWh) Autonomia (CLTC) Prezzo (yuan) Prezzo (circa in €) YU7 RWD 235 528 5,88 s 96,3 835 km 253.500 30.150 YU7 Pro AWD 365 690 4,27 s 96,3 770 km 279.900 33.300 YU7 Max AWD 508 866 3,23 s 101.7 760 km 329.900 39.250

Disponibile nelle versioni Standard, Pro e Max, la Xiaomi YU7 si più acquistare in Cina a partire dache al cambio sono circa 30.150 euro.

Da notare che il prezzo di partenza della nuova Xiaomi YU7 è inferiore a quello della Tesla Model Y che è di 263.500 yuan. La Long Range, invece, parte da 313.500 yuan. Del resto, il CEO di Xiaomi era stato molto chiaro di avere come obiettivo quello di superare le vendite del SUV americano.