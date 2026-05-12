La nuova serie di Jeep Renegade prende forma, un render svela il design

Jeep Renegade è stata prodotta in Italia, condividendo la base con la Fiat 500X. Di solito chi la sceglie lo fa per l’abitacolo spazioso e l’ampio bagagliaio. Sono 351 litri, che diventano 1297 quando si abbattono i sedili posteriori. Solo nella variante plug-in il vano perde 20 litri per la presenza del convertitore per ricaricare la batteria al litio del sistema ibrido.

Il fuoristrada, nato per il mercato globale, ha ereditato il nome da una serie di allestimenti di punta che caratterizzavano le versioni delle Jeep CJ-5 negli anni ’70 e ’80. Le unità destinate al mercato nordamericano, europeo e asiatico sono realizzate a Melfi. Le varianti a trazione anteriore sono adatte alla vita di tutti i giorni, mentre risultano più versatili le ibride plug-in 4xe, con anche un motore elettrico posteriore da 61 cavalli con trazione integrale. La versione Trailhawk dispone di piastre in acciaio a protezione del sottoscocca, di paraurti che migliorano gli angoli di attacco e uscita, garantendo una efficacia elevata nell’off-road. Ora siamo (quasi) pronti per una nuova generazione.

Nuova gen in arrivo

I tecnici Jeep stanno lavorando a una nuova serie concepita per riportare il brand al centro degli interessi di una clientela internazionale. Il nuovo fuoristrada avrebbe un ruolo strategico nella gamma con una versione più accessibile. Il progetto nascerebbe per soddisfare le esigenze di un pubblico dal palato fine che cerca un’auto a ruote alta non eccessivamente cara. Stellantis punterebbe a un rilancio anche in Nord America.

Le dimensioni della vettura dovrebbero rimanere compatte, con una lunghezza intorno ai 4,23 metri. L’obiettivo sarebbe quello di continuare a collocare la Renegade tra l’entry level Avenger e la Compass, offrendo un mix tra manovrabilità e praticità nella vita quotidiana, oltre che per avventurose gite nei weekend. Non è stato ancora annunciato il prezzo e la data di lancio, ma basiamoci sulla rappresentazione grafica in basso.

Le migliorie estetiche

La nuova Renegade strizzerebbe l’occhio agli appassionati che hanno apprezzato il design di Avenger, Compass e Recon. Il frontale rimarrebbe squadrato con una griglia imponente, ma i gruppi ottici tondi verrebbero sostituiti da una nuova visione con dettagli robusti tipici del brand. Ridisegnata anche la zona posteriore con una rifrescata di modernità.

Aggiornamenti previsti anche nell’abitacolo con schermi più grandi e tecnologie all’avanguardia. Si punterebbe ancora e per fortuna sui tasti fisici, ricercatissimi dalla vecchia guardia. La rivoluzione vera arriverebbe sotto al cofano con proposte multi-powertrain. Sarebbe prevista una variante benzina turbo, una ibrida e una nuova 100% elettrica per garantire una scelta varia e continuare a spingere la transizione green. Sarà un successo internazionale? Riteniamo che sia ancora molto presto per dirlo. La formula semplice ma efficace della Avenger sta funzionando molto bene alle nostre latitudini, ma non è venduta in Nord America. Per ora accontentiamoci di osservare le linee del render proposto sul canale YouTube Digimods DESIGN.