Jeep Wrangler, l'edizione speciale (e limitata) che omaggia "Indiana Jones"

C’è una Jeep Wrangler che sembra uscita da un set cinematografico degli anni Ottanta. Solo che esiste davvero, costa quanto un’auto di lusso e la possono comprare in venti persone al mondo. È la Jeep Wrangler Trail Hunt Edition, una versione speciale che si ispira, così come dichiarato da Jeep, allo spirito d’avventura di Indiana Jones. Non rientra nella campagna Twelve 4 Twelve che Jeep sta portando avanti per il mercato nordamericano per celebrare gli 85 anni del marchio. Tra queste rientrano Wrangler Moab 392, Wrangler 85th Anniversary Edition, Wrangler Whitecap e Wrangler Willys 392 e Wrangler e Gladiator Rockslide, mentre la nuova Trail Hunt Edition è rivolta esclusivamente alla Corea del Sud. Ed è comunque significativo di come la Wrangler rappresenti un modello di riferimento che ben si presta a tante personalizzazioni.

Le particolarità di questa versione

La Jeep Wrangler Trail Hunt Edition è particolarmente riconoscibile. Il pacchetto include decalcomanie nere lungo i fianchi, cerchi beadlock in lega, parafanghi allargati, deflettore sul cofano e portapacchi in acciaio inossidabile sul tetto con scala laterale. Il kit si completa con un rialzo da 5 cm che accentua la postura da fuoristrada. Tra i dettagli tecnici, da segnalare i tergicristalli JPP ad alte prestazioni con 12 fori laser che spruzzano il liquido direttamente sul vetro. È una soluzione insolita ma efficace per chi affronta percorsi polverosi.

Il motore resta il quattro cilindri turbo 2.0 da 272 CV e 400 Nm già noto sulla Wrangler standard, abbinato al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale Rock-Trac HD. Nessuna modifica meccanica, quindi, tutta la differenza sta nell’equipaggiamento.

Un vero affare

Tra le particolarità ce n’è una anche economica. Il prezzo in Corea del Sud è di 95.700.000 won (circa 64.900 dollari), con un sovrapprezzo di circa 6.000 dollari rispetto alla Rubicon di base. I componenti Mopar inclusi nel pacchetto varrebbero però circa 9.000 dollari se acquistati separatamente. In pratica, Jeep offre 9.000 dollari di accessori a 6.000. Un affare, certo, riservato però solo per chi riuscirà ad aggiudicarsi uno dei 20 esemplari disponibili.