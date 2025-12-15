Jeep Wrangler Whitecap, una serie speciale che celebra gli 85 anni di leadership nell'off-road

Nel 2026 il marchio Jeep festeggerà 85 anni di storia e per l’occasione ha previsto 12 edizioni speciali della Jeep Wrangler. Dopo la Jeep Wrangler Moab 392 è il momento di conoscere la Wrangler Whitecap, una versione esclusiva che punta tutto sul design e sul richiamo alle radici del marchio statunitense.

Le novità della Wrangler Whitecap

Il modello Whitecap nasce come omaggio alla storica CJ-Universal, proponendo una reinterpretazione moderna dell’iconico tetto Arctic White. La configurazione è disponibile unicamente per gli allestimenti Sahara e Rubicon, ed è caratterizzata da una forte identità visiva che abbina una livrea bicolore a dettagli distintivi.

Il tetto rigido verniciato in Bright White si abbina a una griglia frontale nella stessa tonalità e, a seconda dell’allestimento, a diverse decalcomanie celebrative. L’allestimento Rubicon, per esempio, mostra una grafica bianca anche sul cofano, mentre tutte e due le versioni integrano una banda laterale con il badge 1941. Tra gli optional c’è anche il tetto apribile Sky One-Touch, personalizzato con accenti Bright White.

Dal punto di vista tecnico, la Wrangler Whitecap non introduce novità sostanziali rispetto ai modelli di base. L’edizione speciale mantiene infatti le stesse motorizzazioni, offrendo la possibilità di scegliere tra il quattro cilindri turbo da 2 litri con 270 CV e circa 400 Nm (295 lb-ft) di coppia, oppure il sei cilindri Pentastar da 3.6 litri, in grado di erogare 285 CV e circa 353 Nm (260 lb-ft). Entrambe le versioni beneficiano delle tradizionali capacità 4×4 del marchio, con sistemi di trazione Selec-Trac disponibili sia in configurazione part-time che full-time.

Prezzi e perplessità

Il pacchetto Whitecap per la versione Rubicon X è disponibile con un sovrapprezzo di circa 460€ (495 dollari). Un prezzo tutto sommato accessibile e comprensibile. Qualche perplessità, invece, la sta sollevando il prezzo della versione Sahara e Rubicon. In questi casi, infatti, aggiungendo elementi estetici come il tetto rigido e i parafanghi in tinta carrozzeria, il costo complessivo arriva a circa 2.500€ (2.690 dollari) sulla Sahara e oltre 2.950€ (3.185 dollari) sulla Rubicon. Una cifra non trascurabile, soprattutto considerando che non sono previsti aggiornamenti meccanici.

Un confronto inevitabile

L’estetica della Wrangler Whitecap richiama inevitabilmente quella della Ford Bronco Heritage Edition. La vettura Ford, infatti, è caratterizzata da uno stile rétro nel quale emergono il tetto e la griglia in tinta bianca. Anche Jeep sceglie la via della nostalgia, con una combinazione cromatica simile che strizza l’occhio agli appassionati del design classico. Più che una coincidenza stilistica, la Whitecap sembra proprio una risposta alla rivale a marchio Ford, condividendo con essa l’obiettivo di conquistare un pubblico affezionato al fascino del passato reinterpretato in chiave moderna.