Audi Revolut F1 Team, ufficiale il nome della nuova scuderia per il debutto nel 2026

Come anticipato quest’estate, Audi ha siglato un accordo strategico con Revolut, che diventerà title partner del team F1 della casa dei quattro anelli. Ora Audi ha svelato il nome e il logo del team che segnerà il suo ingresso ufficiale in Formula 1 a partire dalla prossima stagione. La nuova squadra si chiamerà Audi Revolut F1 Team e nasce dalla partnership tra il costruttore di Ingolstadt e Revolut, una delle aziende fintech più innovative e affermate a livello globale.

Il ruolo di Revolut

In questa collaborazione Revolut non si limiterà a fare da sponsor, ma parteciperà attivamente alle varie iniziative, integrando i propri strumenti nei processi finanziari interni e contribuendo a sviluppare esperienze esclusive per i tifosi e per i clienti. Da questo punto di vista il marchio Revolut sarà anche protagonista nelle attività di merchandising della squadra, offrendo sistemi di pagamento avanzati per un’esperienza d’acquisto fluida e premium.

Parallelamente all’annuncio ufficiale del nome, il progetto prevede una riorganizzazione interna. Sauber Motorsport AG cambierà denominazione in Audi Motorsport AG, mentre il centro tecnico nel Regno Unito assumerà il nome di Audi Motorsport Technology Centre UK. I riferimenti storici alla struttura originaria saranno comunque mantenuti attraverso Sauber Holding AG e Sauber Technologies AG, che conserveranno le loro denominazioni attuali. In questo modo, Audi rende omaggio all’eredità sportiva del gruppo svizzero, segnando però un nuovo inizio sotto la propria piena direzione.

I prossimi appuntamenti

La presentazione ufficiale, prevista per il 20 gennaio 2026 a Berlino, sarà un evento immersivo pensato per valorizzare i valori fondanti del marchio, ovvero chiarezza, intelligenza tecnica ed emozione. La giornata successiva, il 21 gennaio, il team aprirà le porte al pubblico, offrendo ai fan l’opportunità di vivere da vicino il debutto della nuova scuderia. Al centro dell’evento ci sarà la livrea definitiva della monoposto 2026, evoluzione diretta del concept Audi R26, pronta a portare l’identità visiva di Audi sulla griglia di Formula 1.

Secondo Gernot Döllner, CEO di Audi AG, l’adozione del nome Audi Revolut F1 Team rappresenta una tappa fondamentale nel cammino verso i vertici del motorsport. L’identità del team, secondo Döllner, riflette la visione e lo spirito innovativo del brand. A fare eco alle sue parole è Mattia Binotto, responsabile del progetto Audi F1, che descrive la squadra come una realtà guidata dalla precisione e dall’ambizione di ottenere il massimo delle prestazioni.

Anche Jonathan Wheatley, Team Principal del nuovo team, ha evidenziato il significato del nome appena svelato. Audi Revolut F1 Team diventa così il simbolo dell’impegno congiunto delle sedi operative di Germania, Regno Unito e Svizzera, unite sotto una visione condivisa e obiettivi comuni. Per Nikolay Storonsky, CEO di Revolut, la collaborazione tra le due aziende nasce dalla volontà di innovare, sfidando i modelli tradizionali tanto nella finanza quanto nello sport.