Dalla stagione 2026 Revolut sarà title partner di Audi F1 Team

A meno di due anni dal debutto ufficiale in Formula 1, Audi ha annunciato di aver sottoscritto una partnership strategica con Revolut, la fintech globale da poco diventata anche banca italiana. L’accordo prevede che Revolut diventi title partner (l’azienda che dà il proprio nome) della squadra a partire dalla stagione 2026, quando Audi entrerà ufficialmente nel campionato mondiale di Formula 1. L’accordo riguarderà sia aspetti tecnologici che gestionali e di relazione con i tifosi.

Cosa prevede l’accordo

L’obiettivo condiviso dalle due aziende è quello di costruire un nuovo modello di fan experience, offrendo momenti esclusivi per il pubblico e vantaggi personalizzati per i clienti Revolut. Durante i weekend di gara, per esempio, la collaborazione permetterà di attivare nuove modalità di interazione, puntando su contenuti digitali, pagamenti semplificati e offerte esclusive legate al merchandising. Proprio in quest’ambito, la tecnologia Revolut verrà impiegata per rendere l’esperienza d’acquisto più fluida ed efficace, con sistemi di pagamento integrati nei canali ufficiali del team.

Dal punto di vista operativo i sistemi Revolut saranno utilizzati per gestire le attività finanziarie del team, contribuendo a digitalizzare e ottimizzare i processi economici. Per Audi, si tratta di un passo strategico in vista dell’ingresso in Formula 1 in un momento storico di transizione. Dal 2026, infatti, il regolamento tecnico della massima serie motoristica cambierà profondamente, con una maggiore quota di potenza elettrica, l’impiego obbligatorio di carburanti sostenibili (Audi F1 Team utilizzerà il carburante Advanced Sustainable sviluppato da bp) e un tetto massimo di spesa per i team.

Il CEO di Audi, Gernot Döllner, ha sottolineato come la Formula 1 rappresenti una piattaforma globale perfetta per far crescere il valore del marchio e ampliare il proprio pubblico. Una visione condivisa anche dal Team Principal della futura scuderia, Jonathan Wheatley, che ha definito l’accordo con Revolut una vera e propria alleanza strategica, fondata sull’innovazione e sull’ambizione.

Da parte di Revolut la Formula 1 rappresenta una vetrina eccezionale per raggiungere nuovi utenti e rafforzare la propria immagine globale. Il CEO Nik Storonsky ha ribadito che l’azienda si sta avvicinando all’obiettivo di 100 milioni di clienti nel mondo e che questa collaborazione permetterà di offrire loro esperienze uniche all’interno di uno degli sport più seguiti a livello internazionale. Sarà interessante vedere se e come Revolut e Audi riusciranno a ridefinire l’esperienza degli appassionati della Formula 1 con un’offerta capace di unire innovazione digitale e nuovi strumenti di interazione.