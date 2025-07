BMW potrebbe presto dire addio alla Serie 8 con un'edizione limitata

BMW si appresta a svelare una nuova edizione limitata della Serie 8 durante la Monterey Car Week, in programma il prossimo 14 agosto. La casa automobilistica bavarese sembra essere pronta a sfruttare l’occasione per rendere omaggio a un modello che potrebbe presto uscire di scena anche a fronte di vendite non entusiasmanti.

Come potrebbe essere la Serie 8 in edizione limitata

La seconda generazione della Serie 8 era stata presentata nell’estate del 2018 e nel tempo si era articolata in più versioni, dalla Coupé alla Gran Coupé, fino alla M8. A sette anni dal debutto, l’ipotesi di un addio sembra concreta con la special edition che, secondo le indiscrezioni, si baserà sulla M850i, dotata di un motore V8 biturbo da 4.4 litri capace di sviluppare 523 CV di potenza e una coppia di 750 Nm. Si tratterebbe di una versione destinata a una nicchia di appassionati per un modello da collezione.

Gli altri appuntamenti di BMW alla Monterey Car Week

Oltre alla Serie 8 in edizione limitata, BMW porterà alla Monterey Car Week anche la nuova M2 CS per il debutto ufficiale in Nord America. La sportiva compatta si è recentemente guadagnata il titolo di vettura più veloce della sua categoria al Nürburgring, con un tempo di 7 minuti e 25 secondi. La nuova BMW M2 CS utilizzerà un motore sei cilindri da 3 litri con doppia sovralimentazione, che eroga la stessa potenza della M850i. Il cambio automatico a otto rapporti consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, con una velocità massima di 303 km/h. Il modello si distingue anche per l’ampio uso della fibra di carbonio, che contribuisce a ridurre il peso complessivo di 44 kg rispetto a una M2 automatica standard.

A livello tecnico, la vettura offre sospensioni ribassate con componenti specifici, impianto frenante maggiorato e differenziale posteriore aggiornato. Oltre alle anteprime dei nuovi modelli, alla Monterey Car Week BMW porterà anche diversi modelli da competizione e due Art Car, tra cui la celebre M1 decorata da Andy Warhol.