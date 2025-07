C'è una nuova regina al Nurburgring: giro record per la BMW M2 CS

La nuova BMW M2 CS ha debuttato da poco ma è già protagonista di un record. La sportiva è stata infatti portata al Nurburgring dove ha ottenuto il giro record per le “auto compatte”. Con alla guida Jörg Weidinger, la nuova M2 CS ha ottenuto un tempo di 7:25.534, sfiorando di 300 km/h di tachimetro nel punto più veloce della pista. Ecco le parole del CEO di BMW M, Franciscus van Meel:

Il tempo sul giro di 7:25,5 minuti sulla Nordschleife rappresenta un traguardo importante per la BMW M2 CS e dimostra cosa è possibile realizzare quando prestazioni, tecnologia e una dinamica di guida eccezionale si uniscono in un unico veicolo.

VELOCISSIMA NELL’INFERNO VERDE

BMW racconta che gli unici suoi modelli che sono riusciti a scendere sotto il tempo di 7:30 sono stati la BMW M4 CSL e la BMW M3 CS. La BMW M4 CSL detiene anche il miglior tempo sul giro mai registrato per un veicolo di serie del Gruppo BMW. Il tempo ufficiale e certificato è di 7:18,137 minuti. Tornando alla nuova BMW M2 CS, la casa automobilistica ha condiviso un filmato del giro record in cui si possono apprezzare, anche grazie alla telemetria, le grandi potenzialità di questa sportiva.

Cosa rende così speciale la nuova BMW M2 C2? Si tratta della versione più estrema della M2, nata per far divertire tra le curve tutti i fortunati che potranno mettersi alla sua guida. Questo nuovo gioiello del costruttore tedesco presenta un diverso body kit che permette di rendere il look della M2 più aggressivo. BMW ha lavorato molto sulla riduzione del peso grazie all’utilizzo di diversi elementi in fibra di carbonio. La nuova sportiva sulla bilancia pesa a vuoto DIN/UE 1700 / 1775 kg. Sotto al cofano della nuova BMW M2 CS troviamo un motore 6 cilindri biturbo da 3 litri di cilindrata la cui potenza è stata portata a ben 530 CV con 650 Nm di coppia. Il tutto è abbinato al cambio M Steptronic a otto rapporti. Non c’è, dunque, un cambio manuale, mentre la trazione è posteriore. Parlando delle prestazioni, la sportiva accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 302 km/h.