Stellantis, maxi richiamo in Europa: oltre 600.000 auto diesel a rischio

Come non bastassero i problemi al motore PureTech, Stellantis è chiamata, adesso, ad affrontare un problema che riguarda il motore diesel 1.5 BlueHDi presente su alcuni modelli Peugeot, Citroen, Opel/Vauxhall, DS e FIAT del 2017-2023. Il Gruppo automobilistico è stato infatti costretto ad avviare un maxi richiamo in diversi Paesi europei che coinvolge ben 636 mila veicoli.

IL PROBLEMA?

Il motivo che ha portato Stellantis ad organizzare questo richiamo riguarda potenziali problemi alla catena di distribuzione di questi motori. Spiega un portavoce del Gruppo automobilistico:

Alcuni veicoli Peugeot, Citroen, Opel/Vauxhall, DS e Fiat del 2017-2023 dotati di motore diesel 1.5 BlueHDi potrebbero essere soggetti ad un’usura prematura della catena dell’albero a camme, che può causare rumori anomali e, nel peggiore dei casi, la rottura della catena.

Insomma, il difetto può portare a rumori anomali durante il funzionamento del motore e nei casi più gravi, alla rottura della catena di distribuzione. Per questo, Stellantis ha deciso di intervenire. In ogni caso, fino a questo momento non risultano incidenti o infortuni legati al difetto.

LA RIPARAZIONE

In cosa consisterà l’intervento da parte dell’assistenza dei marchi interessati? Saranno effettuati un aggiornamento software ed un cambio dell’olio, se necessario. Stellantis ha fatto sapere di aver sviluppato un’applicazione speciale per la riparazione, in grado di rilevare un possibile problema alla catena analizzando il rumore del motore. Dunque, in caso di necessità, si procederà anche alla sostituzione della catena di distribuzione. Il motore diesel 1.5 BlueHDi oggetto del richiamo è di origine PSA e quindi è stato sviluppato prima della fusione che ha dato origine a Stellantis. L’intervento di riparazione sarà ovviamente gratuito per i proprietari delle auto coinvolte. Il Gruppo automobilistico sta già contattando i proprietari dei veicoli interessati, invitandoli a rivolgersi ai concessionari ufficiali per prenotare un controllo.

A quanto pare, per gli interventi si partirà dai modelli più vecchi, quelli maggiormente a rischio. Per rassicurare i clienti, Stellantis ha di recente introdotto una garanzia speciale per il motore diesel 1.5 BlueHDi che prevede una copertura fino a 10 anni o 240.000 km, con rimborso completo di tutti i costi di riparazione.