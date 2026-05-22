Continental SportContact 7 Force: l’evoluzione del pneumatico ultra-sportivo

Continental ha recentemente ampliato la sua gamma di pneumatici con il lancio dello SportContact 7 Force, un modello ultra-ultra-high-performance (UUHP) sviluppato per ridefinire gli standard della guida sportiva su strada e in pista. Questo nuovo pneumatico ha fatto il suo debutto sulla Brabus Bodo, la prima supercar indipendente del celebre tuner globale, consolidando una partnership tecnologica che va avanti da oltre 25 anni.

Sicurezza e prestazioni estreme

Il fulcro dello SportContact 7 Force risiede nella sua capacità di adattarsi immediatamente alle sollecitazioni. Grazie all’avanzata mescola Harmonized BlackChili e a un disegno del battistrada adattivo, il pneumatico è in grado di garantire una precisione millimetrica e un grip costante. Con queste caratteristiche il conducente può gestire con estrema stabilità sia i rapidi cambi di corsia in autostrada che le frenate ripetute nell’uso in pista, con un comportamento prevedibile in condizioni di guida estreme. Nella fase di sviluppo l’obiettivo che Continental ha voluto raggiungere è stato un equilibrio tra il comfort nell’uso quotidiano e le prestazioni elevate richieste in circuito.

Sviluppo su misura e marcatura “BB”

Uno degli aspetti che distinguono lo SportContact 7 Force è rappresentato dalla sua progettazione dedicata per Brabus: è infatti il primo pneumatico a vantare l’identificazione “BB", che simboleggia lo sviluppo esclusivo per il tuner tedesco. Per la Brabus Bodo sono state definite configurazioni specifiche che consentono di scaricare l’enorme potenza della vettura a terra. Le misure sono 275/35 ZR 21 per l’asse anteriore e 325/30 ZR 21 per quello posteriore.

Lo sviluppo dello SportContact 7 Force rappresenta solo l’ultimo capitolo di una collaborazione fondata sulla qualità e sull’innovazione. Come elemento di connessione tra la meccanica e l’asfalto, lo SportContact 7 Force converte la potenza della Bodo in sicurezza e piacere di guida, confermando il ruolo di Continental come produttore di riferimento nel segmento dei pneumatici ad alte prestazioni.