Nokian Hakkapeliitta 01: i nuovi pneumatici con chiodi "intelligenti"

Nel mondo degli pneumatici invernali l’innovazione procede spesso per piccoli passi. Ma a volte arriva una tecnologia capace di cambiare davvero le regole del gioco. È il caso dei nuovi Nokian Hakkapeliitta 01. Gli pneumatici chiodati che regolano automaticamente la sporgenza dei chiodi in base alla temperatura della strada.Trattasi di una soluzione che promette di unire i vantaggi delle gomme chiodate (massima aderenza su ghiaccio e neve) con una maggiore versatilità nelle condizioni invernali più variabili, riducendo al tempo stesso rumore e usura dell’asfalto.

Dal concept del 2014 alla produzione

L’idea alla base di questi pneumatici non è nuova. Già nel 2014 Nokian Tyres, l’azienda finlandese che inventò il primo pneumatico invernale nel 1934, presentò un concept rivoluzionario. Ovvero una gomma dotata di chiodi retrattili, pensata per aumentare la tenuta su ghiaccio e neve solo quando necessario.

Per oltre dieci anni la tecnologia è rimasta in fase di sviluppo e sperimentazione nei centri di test dell’azienda in Finlandia e in altri paesi. Oggi quel progetto è diventato realtà.

Nokian ha infatti annunciato il lancio degli Hakkapeliitta 01, pneumatici invernali dotati di un sistema capace di estrarre e ritrarre automaticamente i chiodi in base alla temperatura della strada, trasformando il comportamento della gomma in tempo reale.

Come funzionano i chiodi adattivi

Il cuore della tecnologia è chiamato Double Action Stud. In sostanza all’interno dello pneumatico è presente uno strato di base reattivo che modifica la propria rigidità con il variare della temperatura. Quindi, quando la strada è molto fredda o ghiacciata, la mescola diventa più rigida e spinge i chiodi verso l’esterno, garantendo la massima trazione.

Quando invece la temperatura aumenta e l’asfalto diventa più morbido o asciutto, la mescola si ammorbidisce e i chiodi rientrano nel battistrada. Il risultato? Uno pneumatico capace di passare automaticamente tra due modalità:

Stud ON : chiodi completamente attivi per il massimo grip su ghiaccio e neve

: chiodi completamente attivi per il massimo grip su ghiaccio e neve Stud OFF: chiodi meno sporgenti per ridurre rumore e usura della strada

Questa soluzione permette di adattare la gomma alle condizioni climatiche senza alcun intervento da parte del conducente.

Prestazioni e vantaggi

I dati diffusi da Nokian Tyres per i nuovi Hakkapeliitta 01 parlano di miglioramenti significativi rispetto ai tradizionali pneumatici chiodati. Tra i principali vantaggi:

+10% di aderenza sul ghiaccio

+5% di grip su superfici bagnate

−30% di usura del manto stradale

−1 dB di rumore di rotolamento

Questi risultati affrontano uno dei principali problemi degli pneumatici chiodati: l’impatto sull’asfalto e il rumore, due fattori che in molti paesi hanno portato a limitazioni o regolamentazioni specifiche per questo tipo di gomme.

Un nuovo equilibrio per la guida invernale

Gli pneumatici chiodati sono tradizionalmente imbattibili su ghiaccio, ma risultano meno adatti quando le condizioni cambiano rapidamente. Ad esempio durante gli inverni più miti o nelle fasi di disgelo. Con gli Hakkapeliitta 01, Nokian punta a superare anche questo compromesso. La gomma può offrire il massimo grip quando serve, ma diventare più “gentile” sull’asfalto quando le condizioni lo permettono.

Secondo l’azienda, questo progetto rappresenta una delle innovazioni più importanti nella storia recente degli pneumatici invernali, una categoria che la stessa Nokian contribuì a creare oltre novant’anni fa.

Disponibilità e mercato

I nuovi pneumatici saranno disponibili a partire dall’autunno 2026 e verranno proposti in oltre 120 misure tra 14 e 22 pollici, per auto, SUV e crossover. I mercati principali saranno inizialmente quelli con climi più rigidi, come paesi nordici e Nord America, dove l’utilizzo delle gomme chiodate è più diffuso.