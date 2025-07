Audi A3, ecco la 2.0 TFSI quattro: 204 CV e trazione integrale

La gamma Audi A3 si completa con l’introduzione della nuova versione con motorizzazione 2.0 TFSI da 150 kW (204 CV) abbinata alla trazione integrale. Si potrà avere su Audi A3 Sportback, Audi A3 Sedan e Audi A3 allstreet. Gli ordini sono già aperti in Italia.

MOTORE E PRESTAZIONI

Audi A3 oggi è offerta con un’ampia scelta di motorizzazioni. A potenze da 116 a 400 CV e cinque sistemi propulsivi – TFSI e TDI, mild-hybrid, plug-in, e il 5 cilindri 2.5 TFSI appannaggio delle versioni high performance RS – si affiancano ben tre varianti di trazione. Alle soluzioni anteriore e integrale quattro con RS torque splitter si aggiunge ora la configurazione integrale quattro con frizione elettroidraulica a lamelle, in grado di adeguare in tempo reale e secondo una strategia totalmente variabile la distribuzione della coppia tra gli assali a vantaggio del grip, del piacere di guida e della sicurezza.



Adesso, Audi A3 Sportback, Audi A3 Sedan e Audi A3 allstreet vedono la trazione quattro abbinata al motore a quattro cilindri 2.0 TFSI da 204 CV e 320 Nm di coppia, sovralimentato mediante singolo turbocompressore a geometria variabile e corredato dell’iniezione diretta della benzina. Il tutto è abbinato ad una trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Parlando delle prestazioni, questa motorizzazione garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi (6,4 secondi per Audi A3 allstreet) a fronte di una velocità massima di 245 km/h (250 km/h per la Sedan, 241 km/h per la allstreet).

PREZZI

Quanto costa la nuova versione con motore 2 litri turbo in abbinamento alla trazione integrale? Per Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan TFSI quattro 150 kW (204 CV) S tronic, proposte negli allestimenti Business Advanced ed S line edition, si parte da, rispettivamente, 47.500 euro e 48.800 euro. Listino da 50.000 euro, invece, per Audi A3 allstreet TFSI quattro 150 kW (204 CV) S tronic, declinata nelle versioni Business Advanced e Identity Contrast.