Renault ha un nuovo CEO: François Provost succede a Luca de Meo

Si sono fatti tanti nomi negli ultimi giorni ma alla fine è stato François Provost a spuntarla, diventando il nuovo CEO del Gruppo Renault. Il manager francese va dunque a sostituire Luca de Meo che come sappiamo ha deciso di lasciare non solo l’azienda francese ma pure il settore automotive.

LUNGA ESPERIENZA IN RENAULT

Dunque, non è stato scelto un candidato esterno (era circolato il nome di Maxime Picat, ex Stellantis) ma si è preferito scegliere una figura di prestigio già presente all’interno dell’azienda. François Provost, che ha precedentemente ricoperto il ruolo di Direttore Acquisti, Partnership e Public Affairs, è un dirigente di grande esperienza, che vanta ben 23 anni nel Gruppo francese. Provost ha dunque tutte le doti necessarie per proseguire ed accelerare la trasformazione del Gruppo Renault in un momento molto sfidante per l’industria automotive europea. Il suo curriculum è di altissimo profilo.

Nato nel 1968, François Provost si è laureato all’École Polytechnique ed è diventato Capo Ingegnere del Corps des Mines. Dopo aver iniziato la carriera nell’alta amministrazione, è entrato a far parte di Renault Group nel 2002. Ha ricoperto posizioni dirigenziali in Francia e in Europa, soprattutto come Direttore Generale di Renault-Nissan Portogallo, dal 2005 al 2008. Nel 2010, il suo percorso ha preso una piega internazionale: Vicedirettore Generale di Renault Russia, responsabile delle operazioni, e successivamente CEO di Renault Samsung Motors in Corea per 5 anni, prima di diventare Direttore delle Operazioni in Cina, poi della regione Asia-Pacifico ed infine Direttore dello Sviluppo Internazionale. Nel 2023, è entrato nel Leadership Team del Gruppo come Direttore Acquisti, Partnership e Public Affairs. Da Lisbona a Seul, passando per Mosca e Pechino, è diventato un leader strategico e di grande esperienza. Ha anche contribuito alla creazione di partnership strutturanti con player mondiali come Nissan, Geely e Aramco.



Subito dopo la nomina, François Provost ha commentato: