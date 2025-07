Maxime Picat in pole per sostituire Luca de Meo: sarà il nuovo CEO Renault?

Secondo la stampa spagnola e precisamente “La Tribuna de Automoción”, si, Maxime Picat sarebbe in pole position per diventare il nuovo CEO di Renault dopo l’addio a sorpresa di Luca de Meo. Alla fine di giugno, il manager francese che era stato in corsa anche per succedere a Tavares alla guida di Stellantis, aveva deciso di lasciare Stellantis dove rivestiva il ruolo di responsabile degli acquisti. Già all’epoca, questa decisione che arrivava ad una decina di giorni di distanza dalle dimissioni di De Meo, aveva fatto pensare che ci potesse essere un collegamento. Si trattava comunque solo di speculazioni. Adesso, secondo indiscrezioni stampa, Picat sarebbe tra i favori ad assumere il ruolo di CEO del Gruppo Renault.

LA ROSA DEI CANDIDATI

Il processo di selezione per il nuovo CEO del Gruppo Renault è già in corso, come specificato più volte dall’azienda francese che per tutelarsi, intanto, ha nominato Ducan Minto come CEO ad interim. Fino a questomomento sono stati presi in considerazione i nomi di Denis Le Vot, CEO di Dacia, François Provost, responsabile acquisti e appunto Maxime Picat. Tuttavia, secondo fonti del settore consultate da La Tribuna de Automoción, Picat sarebbe in pole position.



Non possiamo non ricordare che in passato in pole sembra esserci Denis Le Volt dato che si parlava di una preferenza per un candidato interno al Gruppo francese. Adesso, le cose sembrano invece essere cambiate. Sarà Maxime Picat il nuovo CEO Renault? Il processo di selezione sta andando avanti ma non dovrebbe mancare molto prima che venga presa una decisione anche perché serve una guida stabile per affrontare tutte le sfide sempre più complesse dell’industria auto europea.