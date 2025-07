Renault, Duncan Minto succede a Luca de Meo come CEO ad interim

Le dimissioni di Luca de Meo come CEO del Gruppo Renault avevano spiazzato tutti. Trovare un degno sostituto non sarà facile e bisogna fare in fretta viste le difficoltà che sta affrontando l’industria automotive europea. Nel frattempo, Renault ha deciso di nominare Duncan Minto come CEO ad interim.

INCARICO A TEMPO

Duncan Minto è attualmente il direttore finanziario del Gruppo Renault. Il suo incarico è a tempo e rivestirà la carica di CEO fino a che l’azienda non riuscirà a trovare il sostituto di Luca de Meo. Fino a quel momento, Duncan Minto sarà responsabile della gestione quotidiana dell’azienda affianco a Jean-Dominique Senard che svolgerà le funzioni di Presidente di Renault, società operativa del Gruppo. Il nuovo CEO ad interim vanta una lunga esperienza all’interno del Gruppo francese dove è entrato nel 1997. Intanto, la ricerca del nuovo CEO sta andando avanti ed è ben avviata sotto la supervisione del Comitato di Governance e Retribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

IL CURRUCULUM

Nato nel 1975, Duncan Minto è Laureato all’Università di St Andrews in Scozia. Entra nel Gruppo Renault nel Regno Unito nel 1997. Nel 2001, raggiunge la Direzione Finanziaria del Gruppo in Francia, a capo delle relazioni con gli investitori. Nel 2006, è nominato Direttore Finanziario di Renault-Nissan Portogallo. Successivamente, assume l’incarico di Direttore Generale di Renault Irlanda nel 2012, poi Direttore Finanziario della regione Asia-Pacifico del Gruppo nel 2013. Nel 2017, Duncan Minto è promosso Direttore della Divisione pianificazione e analisi finanziarie del Gruppo Renault. Nel 2022, è nominato Direttore Finanziario di Dacia, successivamente Direttore Finanziario di Alpine nel 2023. Il primo marzo 2025, Duncan Minto è nominato Direttore Finanziario del Gruppo Renault e membro del Leadership Team.