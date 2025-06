Clamoroso, Luca de Meo lascia Renault ed il mondo dell'auto

Si è trattato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Luca de Meo ha deciso di lasciare il Gruppo Renault. Non solo, il manager italiano lascerà anche il mondo dell’auto per dedicarsi ad un’altra avventura. L’annuncio è stato dato dal Gruppo francese nella tarda serata di ieri con un comunicato stampa in cui, però, non si spiegano i motivi della decisione di Luca de Meo.

Per cinque anni, Luca de Meo ha lavorato per riportare il Gruppo Renault al suo posto di diritto. Sotto la sua guida, la nostra azienda è tornata su solide fondamenta, vanta una gamma di prodotti impressionante e ha ripreso a crescere. Oltre a essere un capitano d’industria eccezionale, Luca de Meo è anche una persona creativa, impegnata, appassionata e ispiratrice. Oggi, tutta l’azienda si unisce nel ringraziarlo per tutti questi anni e per tutte le sfide collettive affrontate con successo.

LA NUOVA AVVENTURA LONTANO DAL MONDO DELL’AUTO

Dove andrà Luca de Meo adesso? Non c’è ancora un annuncio ufficiale ma stando a quanto riporta la stampa francese e precisamente Le Figaro, la prossima avvenuta del manager italiano potrebbe essere la guida di uno dei più importanti poli del “lusso”. Si parla infatti che possa diventare CEO di Kering, holding che controlla, tra gli altri, Gucci, Bottega Veneta e Brioni.

I SALUTI DI LUCA DE MEO

Arriva un momento nella vita in cui si sa che il lavoro è fatto. Nel Gruppo Renault, abbiamo affrontato sfide immense in meno di cinque anni! Abbiamo raggiunto ciò che molti pensavano impossibile. Oggi, i risultati parlano da soli: sono i migliori della nostra storia. Abbiamo un team forte e un’organizzazione agile. Abbiamo anche un piano strategico pronto per la prossima generazione di prodotti. Ecco perché ho deciso che è giunto il momento per me di passare il testimone. Lascio un’azienda trasformata, pronta per il futuro, per applicare la mia esperienza ad altri settori e intraprendere nuove avventure. Guidare il Gruppo Renault è stato un privilegio. È stata un’avventura umana e industriale che capita solo una volta nella vita. Per questo, sarò sempre grato alle donne e agli uomini di questa azienda – i “Renaulutionnaires” – per la loro passione, il loro impegno e la loro convinzione. Sono i veri motori trainanti. Inoltre, vorrei ringraziare Jean-Dominique Senard per avermi scelto diversi anni fa, per il suo sostegno e la sua fiducia, e il Consiglio di Amministrazione per aver creduto nei nostri progetti. E il meglio deve ancora venire…

UN BRUTTO SEGNALE PER L’INDUSTRIA?

Nessuno se lo aspettava che Luca de Meo decidesse di lasciare il mondo dell’auto. Non solo ha saputo rilanciare Renault ma è stato particolarmente attivo anche a livello politico, per un periodo pure all’interno di ACEA, per spronare l’Unione Europea a investire nel rilancio dell’industria automotive oggi in grave difficoltà. Il suo addio potrebbe essere un brutto segnale per tutta l’industria del settore. Che Luca de Meo creda che non ci sia più nulla da fare e che la “partita” è definitivamente persa?