Nuova FIAT 500 ibrida, già su strada a Torino per i test

La produzione partirà verso il mese di novembre ma, intanto, i test su strada sono già partiti. Parliamo della nuova FIAT 500 ibrida che è stata intercettata sulle strade di Torino. Le foto spia condivise da Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) mostrano un muletto privo di alcun camuffamento. Non si tratta di una scelta insolita visto che la casa automobilistica aveva già fatto vedere le prime immagini del nuovo modello. Inoltre, potrebbe venire tranquillamente scambiato per la FIAT 500 elettrica dato che la nuova 500 Hybrid deriva strettamente dalla versione a batteria. Per capire che sotto al cofano ci sia un motore a benzina basta guardare con maggiore attenzione il frontale dove è presente una presa d’aria aggiuntiva per il raffreddamento.

MOTORE MILD HYBRID E CAMBIO MANUALE

Esteticamente parlando dunque, la nuova FIAT 500 ibrida sarà sostanzialmente identica alla sorella elettrica. Questo significa che non ci sarà alcuna rivoluzione stilistica e quindi fuori sarà sempre la 500 che già conosciamo. Come avevano permesso di vedere le immagini ufficiali della casa automobilistica, l’abitacolo, rispetto alla precedente Hybrid, sarà un passo avanti, più moderno e con maggiore tecnologia. Nei fatti, comunque, sarà sostanzialmente identico a quello della FIAT 500 elettrica con poche differenze tra cui la presenza della leva del cambio.



Già perché è confermato che la nuova FIAT 500 ibrida adotterà un cambio manuale a 6 rapporti. Sotto il cofano, infatti, troverà posto un’evoluzione del Mild Hybrid che oggi equipaggia la FIAT Panda e quindi sarà in grado di erogare circa 70 CV. Non dovrebbero poi mancare nuovi colori e rivestimenti dedicati espressamente a questo modello. Nei prossimi mesi con l’avvicinarsi del debutto ufficiale dovrebbero arrivare nuove informazioni e probabilmente anche ulteriori foto spia che mostrano la vettura su strada.

FONDAMENTALE PER MIRAFIORI

Rilanciare la FIAT 500 ibrida sarà fondamentale per la salvezza dello stabilimento di Mirafiori. Delle difficoltà di questo impianto abbiamo scritto innumerevoli volte. Grazie a questo modello sarà quindi possibile incrementare in maniera importante i volumi produttivi di Mirafiori, salvaguardando il futuro dell’impianto e quindi dei suoi dipendenti.



[Foto spia: Walter Vayr (Gabetz Spy Unit)]