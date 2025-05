Questa è la nuova FIAT 500 ibrida: primi esemplari preserie prodotti a Mirafiori

Per lo stabilimenti di Mirafiori inizia una nuova era grazie alla nuova FIAT 500 ibrida. Ne abbiamo scritto più volte e adesso possiamo vederla per la prima volta dato che la casa automobilistica ha comunicato di aver prodotto i primi modelli di preserie. Contestualmente ha condiviso pure le primissime immagini che permettono di farsi un’idea del look della nuova city car.

ECCOME COME SARÀ

Le foto permettono di vedere sia gli esterni e sia gli interni del nuovo modello. In realtà, sul frontale è presente un piccolo camuffamento ma questo non è un problema. Sapevamo che la nuova 500 ibrida era basata sulla piattaforma del modello elettrico adattata per integrare un motore endotermico. Questa parentela si nota anche a livello estetico con la nuova 500 ibrida che ricorda molto quella 100% elettrica. Lo stile è ovviamente quello della piccola city car che tutti conosciamo con un look più moderno rispetto a quello del vecchio modello Hybrid.

Presenti anche un paio di immagini degli interni che, però, sono coperti da dei teli. Possiamo comunque osservare che la plancia sarà dominata da un ampio schermo del sistema infotainment. A di sotto, sul tunnel centrale, è presente la leva del cambio manuale a 6 rapporti. Il volante con il lettering “500" al centro è a due razze. Insomma, a prima vista un restyling si sostanza per il modello hybrid.

E il motore? FIAT non ha voluto anticipare nulla ma da tempo si specula che sotto al cofano troveremo sempre il motore 3 cilindri della famiglia Firefly abbinato al sistema elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt che eroga 70 CV. Che non sarà disponibile il powertrain Mild Hybrid dei più recenti modelli ibridi del Gruppo Stellantis lo conferma il fatto che c’è il cambio manuale.

PRODUZIONE A NOVEMBRE

La produzione della 500 ibrida ha un obiettivo stimato di oltre 100 mila vetture ibride all’anno a regime e quindi sarà fondamentale per il rilancio di Mirafiori. La produzione di serie dovrebbe iniziare a novembre. Non rimane che attendere novità sul suo arrivo.