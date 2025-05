Nuova Toyota RAV4, le prime immagini ufficiali. Il nuovo SUV sta arrivando

Toyota presenterà qualcosa di importante il 21 maggio. Anche se non è stato esplicitato il nome del nuovo modello, i teaser che la casa automobilistica giapponese ha condiviso fanno capire che si tratta della nuova ed attesa RAV4. Se da Toyota USA arrivano solamente delle foto dall’alto che mostrano la vettura in diversi ambienti tra cui strade innevate a dimostrare la versatilità del SUV, Toyota Europe va oltre, mostrando anche come saranno gli interni del nuovo SUV.

NUOVA TOYOTA RAV4: GLI INTERNI

La sesta generazione del SUV best seller della casa automobilistica giapponese sta arrivando e dopo diverse foto spia abbiamo qualche informazione in più grazie ai teaser condivisi dalla stessa Toyota. Ne sappiamo molto di più soprattutto sugli interni visto che le immagini permettono di vederli. L’abitacolo sarà un passo avanti rispetto a quello dell’attuale generazione. Nuovo è il volante multifunzione e dietro è presente un pannello per la strumentazione digitale che oltre alle principali informazioni di guida mostrerà anche le indicazioni del navigatore.

Centralmente sulla plancia è invece collocato un ampio display del sistema infotainment. Sul tunnel centrale vediamo due portabicchieri, il selettore della trasmissione ed alcuni pulsanti. Un’immagine del lato passeggero mostra i bastoncini da sci e una maschera da sci con un po’ di neve, a rimarcare ulteriormente la versatilità del nuovo SUV. Con la presentazione della nuova Toyota RAV4 che si avvicina, è possibile che la casa automobilistica nei prossimi giorni condivida ulteriori teaser del nuovo modello.

NUOVA TOYOTA RAV4: COSA SAPPIAMO

Toyota RAV4 è un modello fondamentale per la Casa giapponese, basti pensare che si tratta del modello Toyota più venduto negli Stati Uniti. Globalmente, lo scorso anno ne sono state vendute oltre 1 milione di unità. La sesta generazione della RAV4 dovrà quindi continuare questo successo.

Il nuovo modello dovrebbe crescere leggermente di dimensioni e presentare un look più moderno, caratterizzato da un frontale con fari a forma di C. Complessivamente, la nuova RAV4 continuerà a presentare forme squadrate e muscolose. Nuova Toyota RAV4 poggerà sempre sulla piattaforma TNGA-K ed in Europa dovrebbe essere proposta solamente con motorizzazioni ibride. Oltre al Full Hybrid dovrebbe rimanere anche la Plug-in il cui powertrain potrebbe essere stato migliorato per offrire una più lunga percorrenza in modalità solo elettrica. Al debutto manca comunque una decina di giorni e quindi presto ne sapremo molto di più.