Ford, lavoratori tedeschi in sciopero contro i tagli al personale

Sale la tensione all'interno dello stabilimento Ford di Colonia, in Germania. Il consiglio di fabbrica ha infatti annunciato uno sciopero che inizierà la mattina di mercoledì 14 maggio e durerà fino alla fine del turno di notte di giovedì. Ricordiamo che la casa automobilistica produce il SUV elettrico Explorer e il crossover elettrico Capri a Colonia. Entrambi sono basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Il motivo dello sciopero?

A novembre dello scorso anno, Ford aveva dichiarato che avrebbe tagliato circa il 14% della sua forza lavoro in Europa (più o meno 4.000 dipendenti) entro il 2027, principalmente in Germania e Gran Bretagna, per ridurre i costi, come conseguenza del rallentamento delle vendite di auto elettriche. Le vendite di Explorer e Capri non stanno andando come prospettato, anche a causa di un mercato, quello delle BEV in Europa, che sta crescendo lentamente. Ford ha venduto 8.461 Explorer e 2.511 Capri nel primo trimestre del 2025, secondo Dataforce.

LE TRATTATIVE VANNO A RILENTO

Il problema è che le trattative tra l'azienda e i sindacati sugli esuberi stanno andando a rilento e si troverebbero in una fase di stallo. A distanza di oltre 6 mesi da quando le parti hanno iniziato a discutere non è ancora stato trovato un accordo. Per questo, i lavoratori hanno deciso di indire questo sciopero, per spingere l'azienda a presentare in tempi rapidi una proposta che includa anche misure alternative ai licenziamenti.