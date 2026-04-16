Toyota Yaris Cross, il restyling dà una bella rinfrescata al B-SUV

Toyota aggiorna la Yaris Cross, il B-SUV ibrido che nel 2025 ha raggiunto quota 200.000 unità vendute in Europa, confermandosi il modello più venduto del marchio nel Vecchio Continente. Le novità riguardano principalmente il design esterno, gli interni e la struttura della gamma, senza interventi sulla meccanica. Vediamo più nel dettaglio.

Le novità estetiche

All’esterno il cambiamento più evidente è il nuovo frontale. Ora c’è una griglia con motivo a nido d’ape in tinta con la carrozzeria, fari LED ridisegnati con luci diurne integrate e un paraurti aggiornato. Le ruote in lega crescono di misura sugli allestimenti superiori, con cerchi da 17” sul Mid+ e da 18” sull’High. Alla palette si aggiungono due nuove tinte: Precious Bronze (disponibile solo in versione bitono con tetto nero) e Celestite Grey (che sostituisce il precedente Shimmering Silver).

All’interno, Toyota introduce inserti colore platino sulle portiere e sulla plancia e sedili con migliore supporto laterale sul Mid+. Sull’High arrivano rivestimenti parziali in pelle che includono il nuovo materiale SakuraTouch, composto da PVC di origine vegetale, sughero di scarto e PET riciclato, con una riduzione dichiarata del 95% di CO2 nella produzione rispetto alla pelle tradizionale. Dal Mid+ in su sono disponibili luci ambientali e caricatore wireless. Il portellone elettrico è di serie sull’High. Gli specchi retrovisori a rientro automatico sono inclusi su tutta la gamma.

Come cambia la gamma

La gamma si articola su quattro allestimenti: Mid, Mid+, High e GR SPORT. Quest’ultimo si distingue con un paraurti esclusivo con prese d’aria laterali, cerchi da 18" lavorati esclusivi, sospensioni ottimizzate per un comportamento più dinamico e un abitacolo specifico con sedili sportivi in scamosciato grigio con cuciture rosse, logo GR sui poggiatesta anteriori e sul volante e inserts antracite su portiere e strumentazione. La dotazione di serie include luci ambientali, caricatore wireless, sistema di monitoraggio degli angoli ciechi e portellone elettrico. La versione GR SPORT è disponibile solo a trazione anteriore con il powertrain Hybrid 130.

Come detto, sul fronte meccanico non ci sono novità. L’Hybrid 130 da 96 kW (130 CV) e 185 Nm rimane il motore principale della gamma, disponibile sia con la trazione anteriore che quella integrale. I consumi dichiarati sono tra 4,4 e 5,0 litri per 100 km nel ciclo WLTP. Lo 0-100 km/h è dichiarato in 10,7 secondi. L’Hybrid 115 da 85 kW e 141 Nm resta disponibile solo sull’allestimento base Mid a trazione anteriore, con consumi tra 4,4 e 4,5 l/100 km. Su tutti gli allestimenti è presente il sistema Toyota Smart Connect con navigazione cloud, riconoscimento vocale e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Gli ordini apriranno a giugno con la produzione nello stabilimento Toyota di Onnaing, in Francia.