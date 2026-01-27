Offerta Toyota Yaris Cross, da 159 euro al mese con Bonus Toyota e finanziamento
In caso di permuta o rottamazione si potrà ottenere uno sconto di 4.300 euro; finanziamento, rate da 159 euro con anticipo di 7.730 euro
Toyota Yaris Cross è un modello di grande successo. Nel nostro Paese, stando ai dati di UNRAE, nell’intero 2025 ne sono state vendute 37.386 unità. Yaris Cross ha così ottenuto la terza posizione nel segmento dei B-SUV. Questo modello, come sappiamo, punto tutto sull’ibrido ed offre un powertain Full Hybrid in due livelli di potenza. Fino alla fine di gennaio 2026, la casa automobilistica ha messo in offerta questo modello con la possibilità di ricevere uno sconto dando dentro una vecchia auto e grazie al finanziamento sarà possibile mettere le garage di casa la Toyota Yaris Cross con rate da 159 euro al mese.
TOYOTA YARIS CROSS
Toyota Yaris Cross misura 4.172 mm lunghezza x 1.765 mm larghezza x 1.595 mm altezza. La capacità di carico? 320-390 litri (1.097 litri con i sedili posteriori abbattuti). Il modello protagonista della promozione è la Yaris Cross Active 1.5 Hybrid 115 e-CVT. Adotta un motore benzina 3 cilindri di 1,5 litri abbinato ad un’unità elettrica, un powertrain in grado di offrire una potenza massima di sistema pari a 116 CV. Il prezzo? Il listino attacca a 28.750 euro.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO E RATE
Qualunque sia l’usato, Toyota riconoscerà un bonus di 4.300 euro che porta il prezzo della Yaris Cross a 24.450 euro. Con il finanziamento, a fronte di un anticipo di 7.730 euro, sarà possibile portarsela a casa con rate da 159 euro al mese.
- Prezzo con Bonus Toyota: 24.450 euro
- Rate da 159 euro al mese
- TAN 6,99 % (fisso) – TAEG 8,41 %
- Anticipo 7.730 euro
- Rata finale 14.009 euro
Di seguito i completi dettagli economici dell’offerta finanziamento come riportato sul sito Toyota.
Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Active FWD e-CVT. Prezzo di listino 28.750 euro. Prezzo promozionale chiavi in mano valido con Bonus Toyota (pari a 4.300 euro), 24.450 euro. Promozione valida solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31/01/2026, per vetture immatricolate entro il 31/05/2026, in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo intestato da almeno 5 mesi. Anticipo 7.730 euro. 47 rate da 158,84 euro. Valore Futuro Garantito dai Concessionari aderenti all’iniziativa pari alla rata finale di 14.009,33 euro (da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto), valido per una percorrenza chilometrica annuale di 10.000 km. Durata del finanziamento 48 mesi. Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta. Spese d’istruttoria 395 euro. Spese di incasso e gestione pratica 3,90 euro per ogni rata. Imposta di bollo 16 euro. Importo totale finanziato 17.115 euro. Totale da rimborsare 21.677,54 euro. TAN (fisso) 6.99%. TAEG 8.40%. Tutti gli importi riportati sono IVA inclusa.