Offerta Toyota Yaris Cross, da 159 euro al mese con Bonus Toyota e finanziamento

Toyota Yaris Cross è un modello di grande successo. Nel nostro Paese, stando ai dati di UNRAE, nell’intero 2025 ne sono state vendute 37.386 unità. Yaris Cross ha così ottenuto la terza posizione nel segmento dei B-SUV. Questo modello, come sappiamo, punto tutto sull’ibrido ed offre un powertain Full Hybrid in due livelli di potenza. Fino alla fine di gennaio 2026, la casa automobilistica ha messo in offerta questo modello con la possibilità di ricevere uno sconto dando dentro una vecchia auto e grazie al finanziamento sarà possibile mettere le garage di casa la Toyota Yaris Cross con rate da 159 euro al mese.

TOYOTA YARIS CROSS

Toyota Yaris Cross misura 4.172 mm lunghezza x 1.765 mm larghezza x 1.595 mm altezza. La capacità di carico? 320-390 litri (1.097 litri con i sedili posteriori abbattuti). Il modello protagonista della promozione è la Yaris Cross Active 1.5 Hybrid 115 e-CVT. Adotta un motore benzina 3 cilindri di 1,5 litri abbinato ad un’unità elettrica, un powertrain in grado di offrire una potenza massima di sistema pari a 116 CV. Il prezzo? Il listino attacca a 28.750 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO E RATE

Qualunque sia l’usato, Toyota riconoscerà un bonus di 4.300 euro che porta il prezzo della Yaris Cross a 24.450 euro. Con il finanziamento, a fronte di un anticipo di 7.730 euro, sarà possibile portarsela a casa con rate da 159 euro al mese.

Prezzo con Bonus Toyota: 24.450 euro

Rate da 159 euro al mese

TAN 6,99 % (fisso) – TAEG 8,41 %

Anticipo 7.730 euro

Rata finale 14.009 euro

Di seguito i completi dettagli economici dell’offerta finanziamento come riportato sul sito Toyota.