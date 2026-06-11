Terremoto Toyota, l’AD fa a pezzi le auto elettriche

Per ora il marchio dei tre ellissi ha beneficiato del mancato successo globale delle auto elettriche, tuttavia gli scenari potrebbero evolversi ben presto con una idea nuova di mobilità. In base al diktat di Bruxelles dal 2035 dovrebbero essere vendute solo auto elettriche, andando a minare la tecnologia ibrida di Toyota che si base sulla combinazione di un motore termico e di una efficiente parte elettrica.

I colleghi di Carwow hanno fatto una chiacchierata con Akio Toyoda, presidente del consiglio di amministrazione di Toyota, il quale ha annunciato di non essere particolarmente entusiasta delle auto elettriche. Toyota non cambierà strategia e continuerà a puntare sui motori a combustione interna sul lungo periodo. Da grande appassionato di motori tradizionali Akio non ha nessuna intenzione di fare all-in sulla tecnologia elettrica. Sino allo scorso anno il brand giapponese aveva lanciato solo la full electric bZ4X, mentre i principali rivali hanno proposto numerosi modelli alla spina, ma con risultati piuttosto fluttuanti.

Visione contrapposta

Se tutto il mondo sembra voler andare nella direzione dell’elettrico, Ferrari compresa, Toyota non si sta piegando a delle logiche a cui non crede. Il brand di lusso del Gruppo tedesco, Lexus, ha recentemente annunciato l’abbandono del progetto della sua berlina elettrica, la LF-ZC, che avrebbe dovuto competere con la BMW i3 e la Mercedes Classe C a zero emissioni.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Toyota ha annunciato che è estasiato dai progetti sportivi del reparto sportivo GR, ma non sembra particolarmente interessato dalla tecnologia alla spina. “Tutti stanno passando ai veicoli elettrici a batteria, e questa è la mia più grande paura. Tre o quattro anni fa, ero l’unico a dire ai media che amo gli odori, amo il suono e amo i motori, e che voglio salvaguardare i posti di lavoro dei fornitori di motori. Ma mi sembra di essere l’unica persona. Mi sento molto solo”, ha affermato Toyoda.

I progetti futuri

Il brand giapponese non ha escluso categoricamente l’idea di produrre auto ecologiche in termini di emissioni di carbonio, ma non ci si può limitare a una gamma solo elettrica. “L’automobile è il mio giocattolo. Voglio costruire l’auto che vorrei tenere nel mio garage. Se dovessi costruire solo auto a zero emissioni di carbonio, non sarebbe entusiasmante”, ha ammesso il numero 1 di Toyota.

Dopo il successo della GR86, è stato svelato il concept GR GT, una sportiva di razza con motore V8 che, secondo le indiscrezioni, verrà proposta nel 2027. Da tempo si parla anche di una nuova auto sportiva a motore centrale e Toyota sta lavorando anche su motori a idrogeno. L’obiettivo sarà quello di continuare a offrire una strategia multi-tecnologica con motori a combustione interna e i cambi manuali in primo piano, utilizzando al contempo un carburante a zero emissioni di carbonio. I veicoli elettrici hanno il potenziale per essere divertenti e incredibilmente potenti, ma secondo Toyoda nulla può sostituire il piacere di guida di un’auto termica.