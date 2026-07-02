Toyota verso la produzione di velivoli elettrici a decollo verticale

Dopo un investimento di 500 milioni di dollari nel 2024, Toyota punta su quello che potrebbe essere il futuro dei trasporti rafforzando l’alleanza con l’azienda statunitense Joby Aviation. L’obiettivo di questa collaborazione è lo sviluppo e la produzione di eVtol, i velivoli elettrici a decollo verticale destinati alla mobilità privata. Per realizzare questo ambizioso progetto, le due aziende hanno annunciato una joint venture che ha come obiettivo la futura produzione di questi innovativi mezzi di trasporto.

Condivisione di competenze

La nuova entità sarà formalmente controllata dal costruttore giapponese che avrà la maggioranza del capitale con una quota del 51%. L’obiettivo è quello di condividere le competenze specifiche in modo strategico: Joby metterà in campo il proprio innovativo know-how nel settore dell’aviazione elettrica, mentre Toyota, forte della leadership globale nell’automotive, fornirà la sua esperienza nei sistemi di produzione.

Verso la commercializzazione

In una fase iniziale, la partnership si focalizzerà sul creare basi solide per la produzione su scala commerciale, mirando a ottimizzare i processi industriali per migliorare sensibilmente la produttività, la qualità e l’efficienza dei costi. In futuro, questa alleanza punterà ad espandere la capacità produttiva di Joby Aviation, dopo aver ottenuto la certificazione degli aeromobili.

Le dichiarazioni dei vertici delle aziende confermano l’importanza dell’operazione. Akio Toyoda, presidente di Toyota, ha sottolineato come la filosofia dell’azienda sia sempre stata orientata a rendere la mobilità accessibile a tutti. Per Toyoda, i velivoli eVtol rappresentano “una naturale estensione di questa visione, dalla terra al cielo”, essendo mezzi in grado di apportare nuovo valore alla vita delle persone e realizzare la mobilità del futuro.

JoeBen Bevirt, fondatore e CEO di Joby Aviation, ha evidenziato come Toyota sia al fianco della sua azienda da quasi un decennio, offrendo un prezioso supporto nella realizzazione delle basi industriali per il suo sviluppo.