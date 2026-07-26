Toyota allunga la vita dei suoi modelli: meno restyling e più aggiornamenti software

Toyota sta modificando la propria strategia in merito al ciclo di vita dei suoi modelli. Se per anni la Casa giapponese, come la maggior parte dei costruttori, ha introdotto restyling circa ogni 3 anni e nuove generazioni dopo 6-7 anni, il nuovo approccio intende prolungare la durata commerciale dei modelli, in particolare quelli di alta gamma, fino a circa 9 anni. La nuova filosofia punta a mantenere comunque elevata l’innovazione dei modelli privilegiando però l’evoluzione digitale rispetto ai più costosi e complessi restyling, che prevedono interventi sul design e sugli interni dell’auto.

Punta su aggiornamenti software

Per mantenere le vetture competitive sul mercato, Toyota farà affidamento su importanti aggiornamenti software. Questi upgrade digitali andranno a migliorare costantemente i motori, i sistemi di assistenza alla guida, l’infotainment e le funzioni dedicate al comfort. Questa scelta consente non solo di avere modelli aggiornati nel corso degli anni, ma anche di ridurre significativamente i costi legati allo sviluppo, alla produzione e all’omologazione di nuovi componenti.

Prodotti più affidabili

Un caso emblematico di questa nuova impostazione è rappresentato dal SUV di alta gamma Land Cruiser. Toyota ha rilevato che la clientela preferisce l’affidabilità di un prodotto già collaudato e immediatamente disponibile, mentre non richiede particolarmente l’arrivo di restyling estetici o addirittura di una generazione completamente nuova. Impiegando meno risorse sugli aggiornamenti tradizionali, più invasivi, il costruttore è in grado di diminuire i tempi di consegna e aumentare le possibilità di personalizzazione.

Ne beneficia il valore residuo

Da non sottovalutare poi l’effetto della nuova strategia sul valore residuo dell’usato. Il fatto di ritardare l’uscita di un restyling consente di mantenere più elevato il valore dell’auto negli anni, una tematica sicuramente apprezzata dai proprietari e che può rivelarsi un ulteriore incentivo all’acquisto di vetture del marchio rispetto alla concorrenza. Questo aspetto è particolarmente rilevante in mercati come quello italiano, dove l’età media del parco circolante è elevata.