Toyota e Lexus: nuove sportive in arrivo a Goodwood
Il colosso giapponese si presenterà al Festival Of Speed di Goodwood con dei bolidi da sogno. Scopriamo le nuove regine Toyota e Lexus
Se il tuo capo, nipote del fondatore della Toyota Motors Kiichirō Toyoda, chiede auto sportive non si può far altro che alzare l’asticella con novità di assoluto spessore. Akio Toyoda è un vero appassionato di supercar e nel corso del suo mandato da numero 1 del brand delle Tre ellissi ha celebrato successi nel Motorsport con Gazoo Racing che poi hanno avuto una incidenza effettiva nei prodotti stradali.
Toyota e Lexus si presenteranno in formissima al prossimo Festival of Speed (9-12 luglio), facendo cadere i veli su una gamma sportiva sempre più variegata e orientata alla pista. A Goodwood sarà possibile osservare la GR GT stradale, la sua derivata da corsa GR GT3 e la più recente evoluzione della Lexus LFA Concept. I modelli Toyota rappresentano il massimo della tecnologia giapponese con nuovi telai e motori V8 biturbo ibridi completamente inediti progettati specificamente per questi progetti e concepiti per l’omologazione alle competizioni.
La strada scelta da Lexus
Il marchio premium di Toyota ha intrapreso un percorso autonomo con novità stilistiche e tecniche che si discostano dal passato. Il prototipo equipaggia infatti una motorizzazione completamente elettrica. Chiaramente l’auto condivide alcune tecnologie e aspirazioni comuni con la GR GT e la GR GT3, puntando su performance top e un fascino che strizza l’occhio alla LFA originale. L’obiettivo è superare le aspettative dei clienti amanti del green, garantendo un’esperienza immersiva senza precedenti.
I visitatori potranno toccare con mano la Lexus LFA Concept nel Supercar Paddock. Inoltre, la GR GT e la GR GT3 saranno esposte nella kermesse inglese e impegnate in prove di velocità sulla celebre cronoscalata. La sfida, caratterizzata da pendenze ripide, curve strette e pericolose barriere, rappresenta uno dei circuiti brevi più tecnici al mondo che mette alla frusta le vetture. I piloti possono valutare accelerazione, agilità e stabilità aerodinamica.
Ispirate al principio di “Shikinen Sengu"
In Giappone esiste un antico rituale in cui un santuario shintoista viene smantellato e ricostruito una volta per generazione per perfezionare le abilità artigianali utilizzate nella sua creazione. Il concetto delle nuove GR giapponesi è proteso al miglioramento, sfruttando il patrimonio genetico passato. La GR GT è un’auto stradale ispirata al mondo racing con un cuore pulsante V8 biturbo da 4,0 litri associato a un sistema ibrido a motore singolo. Con un peso e un baricentro basso, la GR GT offre performance straordinarie.
La GR GT3 enfatizza elementi chiave della GR GT per dare il 100% in pista. Il colosso giapponese non si limiterà a svelare in anteprima a Goodwood questi 3 gioielli, ma mostrerà anche la GR Yaris Rally, il DKR GR Hilux e la GR010 Hybrid, vincitrice alla 24 Ore di Le Mans, con la presenza dei piloti ufficiali e l’intera gamma dei modelli sportivi GR di serie. La convinzione del presidente Akio Toyoda, noto anche come Master Driver Morizo, sulla centralità delle auto sportive verrà rispettata in pieno a Goodwood.