Arriva la DS N°7 mild hybrid ed elettrica: ecco i prezzi

DS Automobiles ha scelto l’83° Open d’Italia, in svolgimento dal 25 al 28 giugno presso il Circolo Golf Torino, per il debutto in anteprima italiana della nuova DS N°7. Il marchio francese è infatti Title Sponsor del più importante torneo italiano di golf, sport con cui condivide valori essenziali come la precisione, il controllo e un’eleganza mai ostentata. In concomitanza con la presentazione dell’evento, DS Automobiles ha annunciato l’apertura ufficiale degli ordini per la DS N°7.

Stile moderno

La nuova DS N°7, lunga 4,66 metri, si distingue per lo stile ispirato al concept DS Aero Sport Lounge che introduce la firma luminosa DS Light Blade abbinata alla calandra DS Luminascreen. Grazie all’attento studio aerodinamico la carrozzeria ha un Cx di 0,26, un valore particolarmente interessante per un SUV.

Il comfort prima di tutto

L’abitacolo incarna alla perfezione il concetto di “arte del viaggio” che caratterizza le auto DS, ponendo al centro il comfort di bordo. Sulla plancia si trova il DS Iris System 2.0 con touchscreen da 16 pollici e integrazione dell’intelligenza artificiale con ChatGPT. Il bagagliaio vanta una capacità di 560 litri in configurazione standard. Molto completa la dotazione tecnologica, che comprende sistemi di assistenza alla guida come il DS Pixelvision, il DS Night Vision e il DS Drive Assist 2.0.

Mild hybrid o elettrica

La DS N°7 è caratterizzata da un’offerta di motorizzazioni multi-energia, con opzioni ibride ed elettriche. Alla versione ibrida con tecnologia mild hybrid da 145 CV si affiancano tre varianti BEV: la E-Tense FWD da 230 CV con batteria da 73,3 kWh (autonomia di 543 chilometri WLTP), la Long Range da 245 CV e batteria da 97,2 kWh (autonomia dichiarata di 740 chilometri) e la dual motor da 350 CV con batteria da 97,2 kWh e autonomia dichiarata pari a 674 chilometri. Per quanto riguarda la ricarica, c’è la possibilità di passare dal 20 all’80% in soli 27 minuti.

Gli allestimenti

La gamma della DS N°7 è declinata su quattro livelli di allestimento:

L’allestimento base comprende cerchi in lega da 19 pollici, l’accesso e l’avviamento “hands free”, i sensori di parcheggio posteriori con telecamera per la retromarcia e il touchscreen centrale da 16 pollici.

comprende cerchi in lega da 19 pollici, l’accesso e l’avviamento “hands free”, i sensori di parcheggio posteriori con telecamera per la retromarcia e il touchscreen centrale da 16 pollici. Salendo di livello, l’allestimento Pallas aggiunge dotazioni come il sistema DS Iris System con navigazione 3D connessa, Android Auto e Apple CarPlay wireless, il caricabatterie wireless dedicato per smartphone, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, il portellone posteriore elettrico “hands free", i vetri laterali anteriori insonorizzanti e i sedili anteriori riscaldabili.

aggiunge dotazioni come il sistema DS Iris System con navigazione 3D connessa, Android Auto e Apple CarPlay wireless, il caricabatterie wireless dedicato per smartphone, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, il portellone posteriore elettrico “hands free", i vetri laterali anteriori insonorizzanti e i sedili anteriori riscaldabili. L’allestimento Étoile include la griglia DS Luminascreen, l’allarme con blocco di sicurezza e blocco elettrico di sicurezza per bambini sulle portiere, il DS Drive Assist 2.0, il DS Pixel Led Vision, lo specchietto retrovisore interno elettrocromico, il sistema 360 Vision, i sedili comfort con DS Neck Warmer e logo DS illuminato e il sistema Clean Cabin con Air Quality System.

include la griglia DS Luminascreen, l’allarme con blocco di sicurezza e blocco elettrico di sicurezza per bambini sulle portiere, il DS Drive Assist 2.0, il DS Pixel Led Vision, lo specchietto retrovisore interno elettrocromico, il sistema 360 Vision, i sedili comfort con DS Neck Warmer e logo DS illuminato e il sistema Clean Cabin con Air Quality System. Infine, l’allestimento La Première offre l’impianto audio Hi-Fi Electra 3D by Focal, i sedili Lounge con rivestimento in pelle Nappa in un’esclusiva tonalità Nero Bizantino con funzione DS Neck Warmer, il sistema DS Night Vision, il volante riscaldato e il parabrezza riscaldato.

I prezzi per l’Italia

Prodotto nello stabilimento di Melfi, a conferma dell’impegno del marchio nel nostro Paese, DS N° 7 debutterà nelle concessionarie italiane nell’ultimo trimestre del 2026. I prezzi partono da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 CV e da 50.900 euro per la variante elettrica. Nella fase di lancio, la vettura viene offerta con un prezzo promozionale di 35.665 euro con permuta o con soluzioni finanziarie a partire da 300 euro al mese.