DS N°7 Élysée, il SUV blindato per il Presidente della Repubblica francese

In Francia, nella giornata di ieri, si è svolta la tradizionale parata militare sugli Champs-Elysées, dedicata alla difesa dell’Ucraina e al “risveglio strategico europeo”. La celebrazione del 14 luglio, l’ultima con Macron Presidente, ha acceso i riflettori sulla DS N°7 Élysée, il nuovo SUV della flotta ufficiale del Capo di Stato. Il nuovo modello del brand transalpino, rientrante nell’universo Stellantis, è il primo veicolo presidenziale full electric, dopo la Presidential DS N°8 utilizzata nei festeggiamenti dell’8 maggio 2025.

Una collaborazione che dura da oltre sessant’anni non poteva non evolvere in una direzione green, soprattutto in uno dei Paesi europei più attenti all’industria dell’Automotive 2.0. La DS N°7 Élysée associa una motorizzazione elettrica da 350 CV con trazione integrale a una blindatura integrata, mentre il passo è stato allungato di 25 centimetri rispetto al modello base. Le sospensioni idropneumatiche garantiscono un elevato livello di comfort su qualsiasi superficie.

Un ufficio mobile

Gli interni sono concepiti per offrire uno spazio funzionale al lavoro presidenziale. Nell’abitacolo spiccano finiture artigianali in pelle Nappa, Alcantara e inserti in legno impreziositi dall’effigie di Marianne, mentre all’esterno non manca una speciale livrea Liberty Blue con richiami ai colori della bandiera tricolore francese sulla calandra illuminata. Le finiture delle bocchette dell’aria e del volante a X sono impreziosite da inserti in rilievo, simboli di DS Automobiles. Quest’ultima ha aperto una nuova era con questa speciale collaborazione elettrica.

Il SUV è nato dall’impegno di numerose aziende francesi, dalla blindatura alla produzione della batteria, enfatizzando il savoir-faire nazionale. L’unveiling della vettura ha preparato il terreno per il lancio della nuova DS N°7 destinata a coinvolgere anche gli appassionati green con un’autonomia dichiarata fino a 740 chilometri nel ciclo Wltp. Il nuovo modello arriverà nelle concessionarie nel corso dell’ultimo trimestre del 2026, ma è già ordinabile.

Comfort e sicurezza

La vettura francese per soddisfare le esigenze della carica presidenziale vanta dotazioni speciali. Per arrivare all’eccellenza assoluta, sin dagli albori della Quinta Repubblica, i modelli DS e SM sono stati protagonisti nell’esprimere il savoir-faire francese ai massimi livelli dello Stato.

Dalla DS 19 del Generale de Gaulle alle ammiraglie presidenziali realizzate da Chapron, fino ai modelli più recenti, la storia francese è impregnata di esclusività. La DS N°7 ÉLYSÉE verrà commercializzata nell’esclusiva colorazione Blu Liberty. La griglia DS LUMINASCREEN illuminata si tinge dei colori blu, bianco e rosso della Repubblica Francese, ripresi anche sul logo del cofano, sul rivestimento del portellone posteriore e sui coprimozzi delle ruote.