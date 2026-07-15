Cupra Raval: debutta la versione Plus, accesso alla gamma a meno di 30.000 euro

Progettata e sviluppata a Barcellona, ​​la Cupra Raval è stata svelata il 9 aprile 2026, allargando gli orizzonti green del brand appartenente alla famiglia Volkswagen. La nuova variante Plus equipaggia un motore elettrico da 135 CV con una nuova batteria al litio ferro fosfato (LFP) da 37 kWh, garantendo un’autonomia di 328 chilometri. La ricarica a 11 kW in corrente alternata o a 88 kW in corrente continua, quest’ultima, garantisce un tempo di ricarica rapido di circa 23 minuti per raggiungere l’80%.

La Raval, proprio come le sorelle maggiori, vanta una vocazione ribelle, un design sportivo e un approccio fortemente orientato al conducente. La crescita della gamma Cupra testimonia l’impegno e l’interesse nella mobilità elettrica, offrendo emozioni, performance e identità. La versione Plus è proposta con tre pacchetti di aggiornamento: EDGE, DRIVE e LIGHT & SOUND.

I vari allestimenti

L’EDGE include la ricarica wireless per smartphone da 15 W, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per la ricarica di laptop e e-bike, il sistema di accesso senza chiave Kessy Advanced e la possibilità di utilizzare un telefono cellulare come chiave digitale, nonché di generare fino a cinque chiavi aggiuntive.

Il pacchetto DRIVE, invece, incorpora le principali funzioni di assistenza alla guida. Presenti il Travel Assist 3.0, l’Emergency Assist 3.6, il Remote Park Assist per controllare il parcheggio tramite smartphone, Intelligent Parking Assistant (IPA) e un sistema di telecamere a 360 gradi.

Per chi non si accontenta c’è il pacchetto LIGHT & SOUND, che aggiunge un sistema audio Sennheiser con 12 altoparlanti e 475 W di potenza, illuminazione ambientale, proiezioni interne e il sistema Smartlight 2.0. I clienti possono contare su una vasta gamma di colori e finiture, con una ampia personalizzazione settabile con il configuratore online del brand spagnolo.

Prezzi interessanti

La nuova Raval Plus è proposta a un costo di 29.530 euro. Con l’inclusione del pacchetto Auto+, il prezzo si riduce a 25.000 euro, al quale possono essere applicati ulteriori sconti Cupra. La Casa iberica ha scelto di ampliare le opzioni per gli amanti delle compatte EV che si adattano perfettamente a un uso urbano, senza rinunciare a piacevoli gite fuori porta.

La nuova Raval Plus affianca le pepate varianti Endurance da 211 CV e la Raval VZ da 226 CV, entrambe dotate di una batteria da 52 kWh e un’autonomia fino a 446 km. Con questa nuova versione Plus, Cupra offre un’alternativa entry-level già ordinabile e disponibile presso i concessionari a partire da metà settembre.