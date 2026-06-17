Cupra Formentor e Leon: arriva il pacchetto Custom by ABT

Per chi non vuole passare inosservato nella vita di tutti i giorni i modelli Cupra sono una garanzia. La Casa facente parte del Gruppo Volkswagen ha fatto diventare il design sportivo il punto di forza della gamma e per toccare livelli ancora più alti ha svelato un pacchetto da brividi. Al Red Bull Ring, dal 10 al 13 giugno 2026 in Austria, durante i Cupra Performance Days è stato presentato in anteprima il nuovo kit Custom Cupra by ABT.

Il pacchetto aerodinamico e di design, sviluppato insieme al noto preparatore tedesco, offre un look più accattivante sia per la Cupra Leon, disponibile sia in versione 5 porte sia Sportstourer, che per la sorella a ruote alte Formentor. Per enfatizzare l’animo racing il kit è assemblato a mano direttamente nella Cupra Racing Factory, nel reparto dove nascono i progetti del marchio che scendono in pista.

Possibilità di personalizzazione

Il Custom Cupra by ABT rappresenta il primo pacchetto di personalizzazione di questo tipo di veicoli sviluppato direttamente in fabbrica. Ogni componente è stato concepito secondo gli elevati standard qualitativi e di omologazione Cupra, per offrire una estrema precisione costruttiva e una impeccabile integrazione con il veicolo. In basso potete osservare i risultati spettacolari che superano il concetto di accessori aftermarket.

Pierantonio Vianello, direttore del marchio spagnolo in Italia, ha annunciato:

Cupra vanta un know-how tecnologico e componentistico che, nel corso degli anni, ha dato vita nella Cupra Racing Factory a modelli da competizione innovativi e prestazionali che hanno segnato la storia del Motorsport. Unire questi fattori chiave con partner d’eccezione come ABT, punto di riferimento nella personalizzazione ad alte prestazioni, è un valore aggiunto che, oggi, abbiamo reso accessibile a ogni membro della nostra Tribe con Custom by ABT, sviluppato e omologato secondo gli standard del marchio.

Formula magica

La Abt Sportsline GmbH, con sede a Kempten, è un’azienda tedesca di tuning automobilistico per veicoli Audi, Cupra, Lamborghini, SEAT, Skoda e Volkswagen. Il design iberico si unisce ai decenni di esperienza ingegneristica accumulati in pista dal preparatore teutonico. Il look delle vetture è decisamente racing con splitter inferiore e minigonne laterali sagomate.

La parte posteriore è caratterizzata da un ampio diffusore inferiore ridisegnato con elementi decorativi laterali, alette aerodinamiche, modanature dedicate sui montanti e uno spoiler sul tetto dove spicca la scritta ABT. Spiccano i loghi esterni Cupra in finitura Dark Chrome e un set di cerchi in lega da 19 pollici Mistral in colorazione sport black matt.

Per chi ha la versione top di gamma VZ, il kit offre cerchi neri opachi Custom da 19 pollici e le motorizzazioni più spinte da 300, 325 e 333 CV con un impianto frenante Akebono. Il kit Custom Cupra by ABT dedicato alla Cupra Formentor si ispira alla variante VZ5. Anche in questo caso è previsto uno splitter specifico all’anteriore, spoiler sul tetto e i C-flap aerodinamici. Immancabili i loghi Dark Chrome, la scritta ABT e i cerchi Custom da 19 pollici in nero opaco. Per la Formentor VZ5 da 390 CV il pacchetto offre lo spoiler, i C-flap, le cornici anteriori, le modanature laterali e i loghi scuri, con cerchi esclusivi VZ5 da 20 pollici in finitura nero lucido, ma non ci sono i due splitter.