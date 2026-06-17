Lepas L8: nuovo SUV premium ibrido plug-in con prezzi da 41.700 euro

Il colosso cinese Chery ha deciso di creare un marchio specifico per provare l’assalto all’Europa. Il brand Lepas, fondato nel 2025, verrà commercializzato al di fuori della Cina e ovviamente il segmento d’attacco sarà quello dei SUV. Le ambizioni del brand sono elevate, volendo vendere 500.000 unità a livello globale entro tre anni dal suo lancio, puntando a 27 paesi entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di raggiungere 45 Paesi entro il 2027.

Il nome “Lepas" è una combinazione delle parole “salto" e “passione". La versione ibrida plug-in della L8 sarà commercializzata come Chery Fulwin T8 in Cina. La L8 sbarcherà nelle concessionarie italiane a partire dal prossimo luglio. Un arrivo sul mercato con un posizionamento rivolto a clienti che sono alla ricerca di un ibrido ricaricabile dalle performance di assoluto spessore.

Motorizzazione Super Hybrid

Con una lunghezza di 4,68 metri la L8 spicca per un frontale massiccio dominato da una grossa calandra con disegno tridimensionale. Il look non di discosta dalla Casa madre Chery con proporzioni regolari e una silhouette sinuosa. La linea è pensata per massimizzare lo spazio interno con 500 litri di capacità minima del bagagliaio.

Sotto il cofano il SUV cinese arriverà in Italia con powertrain Super Hybrid plug-in composto da un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller con due unità elettriche. La batteria vanta una capacità di 18,4 kWh e la trazione è anteriore. La potenza? 279 CV (205 kW), con 365 Nm di coppia. Il possente SUV scatta da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, toccando una velocità massima di 180 km/h. Nel ciclo WLTP l’autonomia elettrica è indicata in 90 km (123 km in ciclo urbano), con un consumo di 2,2 L/100 km e 53 g/km di CO2, mentre la percorrenza totale tocca i 1.000 km.

Due allestimenti

La Lepas L8 Essence di serie presenta i cerchi in lega da 19", luci full LED, strumentazione digitale da 10,2", monitor touch centrale da 13,2", compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico bizona e telecamera a 540°. Il prezzo è di 41.700 euro.

La versione Elegance vanta cerchi da 20", tetto panoramico, sedili riscaldati, ventilati e massaggianti, impianto audio Sony a 8 altoparlanti, parcheggio assistito e da remoto. In questo caso il costo lievita a 44.700 euro. La garanzia prevista è di 7 anni o 150.000 km, con estensione a 8 anni o 160.000 km per i componenti ad alta tensione. Entro fine anno la gamma Lepas si arricchirà dei SUV L6 e L4. Per la L8 non mancheranno le rivali, a partire dalla Citroen C5 Aircross, Ford Kuga, Honda CR-V, MG HS, Omoda 7, e Toyota RAV4.