Volkswagen ID. Aura T6, il SUV nato con Xpeng per riconquistare la Cina

Il mercato cinese non è più terreno di caccia per i marchi europei, tuttavia, la partita non va abbandonata. Ottenere i favori dei clienti del Dragone è fondamentale, come ci racconta la crisi che attanaglia soprattutto i grandi colossi dell’auto tedeschi. Volkswagen ha investito per penetrare a Pechino e dintorni con una divisione di veicoli pensata specificamente per quell’angolo di mondo, tra questi c’è anche l’ultimo arrivato: il nuovo ID. Aura T6. Si tratta di un SUV elettrico di medio-grandi dimensioni progettato specificamente per intercettare le esigenze delle famiglie locali. Il veicolo è stato sviluppato insieme al partner cinese Xpeng e prodotto dalla joint venture FAW-Volkswagen.

Proporzioni da crossover per la famiglia

Esteticamente, l’ID. Aura T6 si presenta come un interessante mix tra un SUV tradizionale e un moderno crossover. Con una lunghezza di 4,81 metri, una larghezza di 1,88 metri e un’altezza di 1,65 metri, la vettura offre una presenza imponente ma bilanciata, sostenuta da un passo di 2.836 millimetri che massimizza lo spazio interno. Il design è caratterizzato da una silhouette aerodinamica, contraddistinta da un cofano motore corto, montanti anteriori molto inclinati e sbalzi ridotti che ne accentuano il dinamismo.

I dettagli sono studiati nei minimi particolari: i parafanghi muscolosi ospitano cerchi in lega da 19 o 20 pollici, mentre la linea del tetto leggermente ricurva è pensata per ottimizzare la resistenza all’aria. Elementi distintivi come le maniglie delle porte semi-incassate e gli emblemi luminosi sia all’anteriore che al posteriore donano al veicolo un’aria tecnologica e premium. Un ulteriore tocco di praticità è rappresentato dal frunk anteriore da 90 litri, utile per riporre cavi di ricarica o piccoli oggetti.

Un salotto digitale “senza bottoni”

L’abitacolo è ideato come se fosse un’estensione della casa, configurato per ospitare cinque passeggeri in modo comodo. La plancia, a differenza di quanto accade in Europa, segue la filosofia del minimalismo digitale: il cockpit è quasi completamente privo di pulsanti fisici, affidando ogni controllo a un quadro strumenti digitale e a un grande schermo touchscreen centrale.

Per massimizzare la versatilità, i sedili anteriori possono essere completamente reclinati, mentre i passeggeri posteriori beneficiano di schermi dedicati per l’intrattenimento. Il comfort a bordo è elevato dalla presenza di un tetto panoramico in vetro che inonda di luce l’ambiente e da un capiente vano frigorifero integrato.

Tecnologia e architettura

La vera rivoluzione risiede nella struttura del veicolo. L’ID. Aura T6 è basato sulla China Electronic Architecture (CEA), sviluppata localmente in collaborazione con Xpeng. Questa architettura elettronica riduce del 30% il numero di centraline, permettendo una gestione molto più fluida dei sistemi di bordo, il supporto a cockpit basati su intelligenza artificiale e la possibilità di effettuare aggiornamenti Over-the-Air (OTA).

La sicurezza e l’automazione sono affidate alla sensoristica Lidar installata sul tetto. Questa tecnologia funge da base per il pacchetto di assistenza alla guida sviluppato da Carizon (una joint venture tra Volkswagen e Horizon Robotics), che abilita diverse funzioni di guida autonoma avanzata pensate specificamente per il contesto urbano cinese.

Motore da 231 CV

Sul fronte della propulsione, l’ID. Aura T6 è equipaggiato con un singolo motore elettrico da 170 kW (pari a 231 CV). L’energia è fornita da una batteria con chimica LFP (Litio-Ferro-Fosfato), nota per la sua affidabilità. Tuttavia, non si conosce la capacità della batteria mentre l’autonomia ipotizzabile è compresa tra i 550 e i 620 km.

Il nome “Aura” invece è l’acronimo di Advanced, User-centric, Reliable e All-access. La lettera “T” sta per Travel (viaggio), mentre il numero “6” simboleggia l’equilibrio ottimale del progetto. È importante notare che, nonostante la nomenclatura, non esiste alcun legame con il furgone T6 Transporter europeo. Un nuovo capitolo per riscrivere un futuro che a tratti sembra nebuloso. Basterà questo per conquistare la Cina? Vedremo.