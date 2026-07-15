Nuova Volkswagen ID. Cross, autonomia fino a 435 km e prezzo sotto i 30.000 euro

Nonostante la tempesta societaria che sta investendo il Gruppo Volkswagen, il marchio di Wolfsburg non arretra e si focalizza sul prodotto per guardare avanti. In questa torrida estate debutta, infatti, la nuova Volkswagen ID. Cross, una B-SUV completamente elettrica dallo stile tipicamente teutonico, quasi da VW vecchia scuola. Certo, la concorrenza in questo segmento non manca, ma la neonata compatta a ruote alte ha diversi assi da giocare sul tavolo del mercato. Intanto, ha dalla sua l’affidabilità e la versatilità della piattaforma MEB+ e un prezzo d’attacco interessante: circa 28.000 euro.

L’era del “Pure Positive"

Esteticamente, la Volkswagen ID. Cross porta avanti il linguaggio stilistico battezzato Pure Positive, contraddistinto da linee pulite, semplici e da un’aria sbarazzina pronta a trasmetterci simpatia. Lunga 4.153 mm, la vettura mostra un frontale imponente con una firma luminosa che, negli allestimenti superiori, include i fari a LED Matrix IQ.LIGHT e il logo VW illuminato.

Elemento distintivo del profilo è il Flying Roof, un tetto che sembra “volare" sopra i montanti, unito a un montante C che rende omaggio ad alcune vetture che hanno fatto la storia del marchio, come la Golf prima serie e il Bulli. Nonostante le dimensioni contenute, lo sfruttamento dello spazio è ottimale: il bagagliaio offre 475 litri (20 in più rispetto alla T-Cross), integrati da un pratico frunk anteriore da 22 litri ideale per i cavi di ricarica.

Interni e dotazioni: un balzo in avanti

L’abitacolo persegue una filosofia fatta di essenzialità e qualità. La plancia orizzontale ospita un Digital Cockpit da 10,25 pollici e un display infotainment da 12,9 pollici. Tra le novità più originali spicca la funzione Retro View, che permette di visualizzare sul cruscotto digitale la grafica degli strumenti della storica Golf disegnata da Giorgetto Giugiaro.

Per la prima volta in questo segmento, Volkswagen offre optional di alto livello come i sedili anteriori con funzione di massaggio pneumatico a 12 vie e un impianto audio premium Harman Kardon da 425 watt con dieci altoparlanti. La tecnologia di assistenza alla guida è altrettanto avanzata, con il Connected Travel Assist in grado di riconoscere e reagire automaticamente ai semafori rossi e la funzione One-Pedal Driving per decelerare fino all’arresto completo rilasciando l’acceleratore.

Motorizzazioni, batteria e ricarica

La ID. Cross sarà disponibile con trazione anteriore e tre diversi livelli di potenza, basati sul nuovo motore elettrico APP290:

85 kW (116 CV) e 99 kW (135 CV) , abbinati a una batteria da 37 kWh (tecnologia LFP);

e , abbinati a una batteria da (tecnologia LFP); 155 kW (211 CV), abbinato a una batteria più grande da 52 kWh (tecnologia NMC).

In termini di prestazioni, l’autonomia massima prevista è di circa 315 km per la batteria piccola e di 435 km per quella da 52 kWh. La ricarica rapida DC è di serie su tutta la gamma: la versione da 37 kWh supporta fino a 90 kW (10-80% in 27 minuti), mentre quella da 52 kWh arriva a 105 kW, completando la ricarica dal 10 all’80% in circa 24 minuti. Di grande utilità è anche la funzione Vehicle-to-load, che consente di alimentare dispositivi esterni (come e-bike o attrezzi) con una potenza fino a 3,6 kW.

Listino prezzi

La gamma si articolerà su tre allestimenti: Trend (versione base), Life e Style (la versione di punta elegante). Volkswagen ha confermato che il prezzo d’attacco per la versione Trend sarà di circa 28.000 euro, rendendo la ID. Cross uno dei SUV elettrici più accessibili e tecnologicamente completi sul mercato. Arriverà nelle concessionarie nell’autunno di quest’anno.