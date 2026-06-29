Volkswagen potrebbe cedere Ducati e Lamborghini?

Il Gruppo Volkswagen sta affrontando una fase critica della sua storia sotto la guida del CEO Oliver Blume, che sta definendo un rigoroso piano di ristrutturazione. Nelle scorse settimane si è parlato della possibile chiusura di quattro stabilimenti tedeschi e di circa 100.000 esuberi nei prossimi anni.

La cessione di Everllence

Ancora più recente è la notizia della cessione del 51% della controllata Everllence, divisione specializzata in motori navali e industriali, che ha portato nelle casse del colosso tedesco ben 7,4 miliardi di euro, indispensabili per garantire gli investimenti nell’elettrico e per evitare licenziamenti e chiusure di impianti nell’immediato.

Il futuro di Ducati e Lamborghini

Proprio sulle cessioni si concentrano i più recenti rumors, che riguardano però marchi di ben altro calibro. Si tratta di Lamborghini e di Ducati, che nella galassia del Gruppo Volkswagen sono attualmente sotto il controllo di Audi, rispettivamente dal 1998 e dal 2012. Volkswagen in passato ha confermato la possibilità di cedere ulteriori asset non strategici, ma resta da capire se i due gioielli italiani siano considerati “sacrificabili”.

Le ipotesi sul futuro dei due brand differiscono in modo sostanziale. Per la Casa di Borgo Panigale si prospetterebbe una cessione vera e propria, un tentativo già esplorato nel 2017 ma successivamente bloccato dai sindacati tedeschi. Per la Casa di Sant’Agata Bolognese, invece, è al vaglio l’ipotesi della quotazione in borsa, una scelta che garantirebbe a Volkswagen un notevole e immediato afflusso di liquidità.

La cessione di marchi minori

Le opinioni degli addetti ai lavori divergono: alcune fonti ritengono che i proventi verranno utilizzati per nuovi investimenti, mentre altri sospettano che serviranno solo a finanziare la normale operatività senza ricorrere al debito. Scenario, quest’ultimo, particolarmente preoccupante nel lungo periodo, viste le inefficienze e gli alti costi (come la produzione in Europa) che caratterizzano l’azienda.

Nonostante l’urgenza di reperire capitali, gli analisti ritengono poco plausibile che Volkswagen arrivi a cedere marchi così importanti. Più probabile un disimpegno da società nel settore delle batterie come PowerCo o nella guida autonoma come ADMT. Il Gruppo ha già ridotto le quote nella divisione camion Traton.