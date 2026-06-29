Renault cambia l'assistente vocale: arriva Gemini con un aggiornamento OTA

Renault avvia l’integrazione di Google Gemini a bordo della propria gamma. Dal 15 giugno è partito il rilascio progressivo del nuovo assistente virtuale, basato sull’intelligenza artificiale predittiva di Google, che prenderà il posto del precedente Google Assistant sui modelli già su strada e dotati del sistema openR Link.

Il sistema openR Link con Google integrato, lanciato nel 2022 a bordo di Megane E-Tech Electric, è ampiamente riconosciuto come una delle migliori piattaforme di infotainment sul mercato. Progettato per evolversi costantemente tramite aggiornamenti automatici, l’ecosistema ha progressivamente ampliato la propria offerta con nuove applicazioni (tra cui HBO Max, Amazon Music, Waze, SongPop for Renault e Canal+) e funzioni inedite in Google Maps ottimizzate per la gestione dei veicoli elettrici. L’arrivo di Gemini rappresenta l’ultimo e più significativo passo di questa evoluzione.

Roll-out globale, aggiornamento OTA e massima libertà di scelta

Il rilascio dell’aggiornamento ha preso il via a livello globale a metà giugno in tutti i mercati presidiati da Renault. La transizione coinvolge capillarmente l’intera gamma dotata di openR Link: dai modelli europei (dalla citycar Twingo fino alla nuova ammiraglia Rafale) fino alle vetture dedicate ai contesti internazionali, come Boreal e Duster commercializzate in India.

L’aggiornamento avviene interamente da remoto in modalità “over the air” (OTA), sfruttando la connettività nativa della vettura e azzerando la necessità di recarsi in officina. La procedura è completamente gratuita, non altera la durata dei pacchetti di connettività già attivi ed è subordinata alla presenza di un account Google connesso e all’utilizzo di una delle lingue compatibili.

Renault ha optato per una logica strettamente “opt-in”. L’utente visualizza un invito all’attivazione direttamente sullo schermo centrale dell’abitacolo ed è libero di accettare o rifiutare il passaggio. Inoltre, viene garantita la totale reversibilità della scelta, permettendo al conducente di ritornare a Google Assistant in qualsiasi momento.

Un passeggero virtuale per conversazioni naturali e fluide

A differenza dei comandi vocali vecchio stampo, Gemini sfrutta i modelli linguistici avanzati di Google per comprendere a fondo il contesto della conversazione, interpretare l’intenzione reale dell’utente e gestire richieste complesse. Il conducente può esprimersi con assoluta naturalezza, senza l’obbligo di memorizzare stringhe di comando fisse, trasformando l’AI in un vero e proprio compagno di viaggio virtuale capace di sostenere un dialogo spontaneo.

In una fase successiva, un ulteriore aggiornamento sbloccherà la modalità conversazionale avanzata “Gemini Live“. Questa evoluzione consentirà di dialogare in modo continuo e fluido, interrompere l’assistente mentre sta parlando, impartire più comandi consecutivi senza dover ripetere la formula di attivazione “Hey Google” e perfino cambiare lingua nel bel mezzo della conversazione.

Integrazione profonda con la vettura ed ecosistema Google

Il punto di forza di Gemini risiede nella sua profonda simbiosi con l’hardware dell’auto, un elemento che lo differenzia nettamente dalla versione standard di Gemini utilizzabile tramite mirroring con Android Auto. L’assistente integrato in openR Link ha infatti accesso diretto alle funzioni vitali del veicolo: può regolare la climatizzazione, gestire la navigazione e la radio o modificare le impostazioni di bordo. Inoltre, elabora in tempo reale i dati telemetrici della vettura, incrociando ad esempio lo stato di carica e l’autonomia residua dei modelli elettrici con la pianificazione dei percorsi di viaggio.

L’intera esperienza si connette perfettamente con il profilo dell’utente: le interazioni avvenute all’interno dell’abitacolo restano sincronizzate e consultabili sugli altri dispositivi personali legati al medesimo account Google, garantendo continuità tra vita digitale e mobilità.

Sicurezza al primo posto e scenari d’uso quotidiano

L’abbattimento delle interazioni fisiche sul display touch si traduce in un immediato beneficio per la sicurezza stradale: il conducente può gestire compiti complessi con la voce, mantenendo lo sguardo fisso sulla strada e le mani sul volante. Di seguito vengono riportati alcuni esempi concreti di utilizzo quotidiano, che spaziano dalla gestione dell’auto all’intrattenimento:

Navigazione intelligente e controllo di bordo

«Hey Google, portami a Parigi, senza prendere la tangenziale» $\rightarrow$ L’IA analizza i criteri e calcola il percorso ottimale.

«Fa freddo, alza la temperatura» $\rightarrow$ Il sistema modifica istantaneamente il clima.

Intrattenimento e cultura (disponibili con Gemini Live)

«Hey Google, fa molto caldo oggi. Cosa è meglio fare per ridurre il consumo di benzina: aprire i finestrini o accendere l’aria condizionata?»

«Racconta una storia che parla di auto e dinosauri a mio figlio di 8 anni.»

«Crea un quiz sulla storia di Parigi per adulti e adolescenti.»

«Mi dai i risultati delle partite di calcio di ieri ai Mondiali?»

L’assistente è in grado di rispondere non solo a domande aperte e richieste di cultura generale, ma anche di attingere a notizie di attualità e articoli pubblicati dai media.

Supporto multilingua globale e piattaforma evolutiva

Al debutto, Gemini supporta tredici lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, svedese, olandese, spagnolo, giapponese, polacco, portoghese, danese, norvegese e turco), uniformando l’esperienza utente sui principali mercati mondiali del costruttore. Nuovi idiomi verranno progressivamente rilasciati nel prossimo futuro.

Concepito fin dal principio come una piattaforma di intelligenza artificiale adattiva ed evolutiva, Gemini non rimarrà “statico". Le sue capacità, la flessibilità linguistica e l’offerta di funzioni di bordo continueranno a espandersi e affinarsi costantemente nel tempo, beneficiando del piano di aggiornamenti automatici programmato da Renault.