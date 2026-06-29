Come proteggere l'auto da questo caldo torrido: alcuni consigli fondamentali

Questo primo assaggio di estate 2026 ce lo ricorderemo per un pezzo. Termometri impazziti e una colonnina del mercurio galoppante verso le zone rosse, non solo di giorno ma anche di notte. Un’Italia dal sapore tropicale non promette affatto bene, nel frattempo tutti quanti sperano che questa ondata di calore ci consenta qualche attimo di tregua. Così, mentre molti studiano la soluzione più congeniale per contrastare il caldo, tra ventilatori e condizionatori a pieno regime, anche l’automobile ha il suo da fare per difendersi dai cocenti raggi del sole. Per tutelare il proprio veicolo carVertical ha stilato una guida pratica per ridurre il calore nell’abitacolo e viaggiare in sicurezza.

Strategie di parcheggio e gestione dell’abitacolo

La prevenzione comincia dalla scelta del posto auto. Parcheggiare all’ombra o in un garage è essenziale per proteggere la vernice e le parti in plastica dall’azione del calore. Matas Buzelis, esperto di carVertical, consiglia di orientare il veicolo in base all’orario di ripartenza: se si prevede di riprendere l’auto nel tardo pomeriggio, è bene che il sole sia rivolto verso la parte posteriore per evitare il surriscaldamento dei sedili. Un alleato fondamentale è il parasole, che riflette la luce solare e può ridurre la temperatura interna fino al 25%.

Prima di partire, è fondamentale raffreddare il veicolo per evitare rischi alla salute come vertigini o nausea. Il consiglio è di aprire tutte le portiere e accendere poco dopo l’aria condizionata, senza però salire a bordo. Una volta in marcia, è opportuno tenere i finestrini aperti per i primi due minuti per espellere l’aria calda, chiudendoli solo quando il sistema di climatizzazione inizia a soffiare aria fredda.

Il controllo dei liquidi e della batteria

Contrariamente all’opinione comune, il calore è nemico delle batterie quanto il freddo: le alte temperature favoriscono l’evaporazione degli elettroliti e accelerano la corrosione, riducendo la vita utile del componente. Parallelamente, è vitale monitorare il liquido di raffreddamento. Se il livello è insufficiente, il motore (che opera tra i 90°C e i 105°C) rischia di surriscaldarsi rapidamente sotto il sole. È inoltre consigliabile ispezionare i tubi per verificare la presenza di eventuali crepe.

Anche l’olio motore risente del clima torrido: la sua capacità di lubrificazione cala con il calore, aumentando l’attrito tra le parti meccaniche e i consumi di carburante. Prima di un viaggio estivo, è quindi prudente verificare i livelli di olio, liquidi dei freni, trasmissione e servosterzo.

Pneumatici: il fattore pressione

Un altro rischio invisibile riguarda gli pneumatici. Il calore causa un aumento della pressione interna di circa 0,1 bar per ogni 10°C di variazione, anche se l’auto è ferma. Una pressione eccessiva porta a un’usura accelerata della parte centrale del battistrada e riduce l’aderenza sulle strade bagnate. Controlli regolari e una manutenzione preventiva sono la chiave per affrontare l’estate in piena efficienza e sicurezza.